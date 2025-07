Dina Boluarte anuncia compra de aviones para FAP, pero no aclara si habrá licitación en la compra por US$ 3.500 millones

La presidenta Dina Boluarte anunció en Arequipa la compra de 24 aviones de combate para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), por un valor de US$ 3.500 millones. Afirmó que su gobierno había tomado una “decisión histórica” para renovar la flota aérea del país. Sin embargo, no explicó si la adquisición será licitada o se hará por trato directo. Al día siguiente, el premier Eduardo Arana contradijo esa versión: aseguró que la compra aún está en evaluación.

El anuncio de Boluarte fue realizado durante la ceremonia por los 40 años del Mirage 2000. En la ocasión, precisó que el paquete incluirá 20 aviones monoplaza y 4 biplaza, y que la operación se ejecutará bajo la modalidad de gobierno a gobierno. Asimismo, la mandataria adelantó que se adquirirán dos aeronaves Boeing 737, una de las cuales reemplazará al avión presidencial. No se ofrecieron detalles sobre el proveedor ni sobre las condiciones contractuales de la operación.

El proyecto se ejecutaría en dos tramos de financiamiento: US$ 2.000 millones en 2025 y US$ 1.500 millones en 2026. Los aviones serían entregados en dos lotes de 12, con los primeros operativos antes de julio de 2026. La presidenta no ofreció estos detalles en su discurso.

Pero el jefe del Gabinete ministerial desmintió que exista una decisión final. Eduardo Arana aseguró que la propuesta sigue siendo evaluada por el Ejecutivo y que corresponde al Ministerio de Defensa brindar información oficial sobre el tema.

Eduardo Arana contradice a Dina Boluarte en compra de aviones

Durante la reciente conferencia de prensa del Gabinete Ministerial, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, afirmó que el Ejecutivo aún no ha tomado una decisión definitiva sobre la compra de los aviones de combate. Señaló que el tema está “en evaluación” y que cualquier anuncio oficial debe provenir del Ministerio de Defensa. Sus declaraciones contrastan directamente con el discurso de Boluarte en Arequipa.

Arana sostuvo que el gobierno tiene “voluntad de examinar la propuesta”, pero que no se ha cerrado ningún acuerdo ni definido el mecanismo de compra. Subrayó que se respetarán los procedimientos legales y que no se comprometerán recursos sin el análisis técnico correspondiente. La falta de precisión ha generado desconcierto en la opinión pública.

"Lo que la señora presidenta ha señalado el día de ayer en su discurso es lo que ya ustedes saben (...) Existe la voluntad de esta gobierno de sopesar y de examinar la compra. No hay ninguna decisión todavía hasta el momento. En su momento, el Ministerio de Defensa será el encargado de anunciar si existe alguna decisión de compra", indicó.

FAP tendría el modelo de los aviones para renovar su flota

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) ha avanzado en el proceso de selección para renovar su flota de cazas, con el modelo sueco Gripen E de la empresa SAAB como la opción más probable, según lo informó la Unidad de Investigación de La República el pasado 16 de junio. Este modelo ha superado a otras propuestas como el Rafale F4 francés y el F-16V Block 70 estadounidense, principalmente por razones de costo y disponibilidad. El presupuesto asignado de US$ 3.500 millones se ajusta mejor a la oferta sueca, mientras que las otras opciones exceden este monto o no cumplen con los requisitos de cantidad y especificaciones técnicas.

El Gripen E destaca por su capacidad para operar en ambientes exigentes y por su diseño modular, lo que facilita su mantenimiento y actualización. Además, la propuesta incluye la transferencia de tecnología, permitiendo a la FAP contar con personal capacitado localmente para el mantenimiento y operación de las aeronaves. Estas características lo hacen alinearse con los intereses estratégicos de la FAP, que busca una flota moderna y autosuficiente.

Sin embargo, el proceso aún no está concluido. La Fuerza Aérea debe presentar el expediente técnico sustentado a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), que es la entidad encargada de realizar el estudio de mercado y negociar con los países proveedores. Hasta la fecha, la ACFFAA no ha recibido ningún expediente relacionado con la adquisición de cazas, lo que indica que el proceso está en una fase preliminar.

Mientras tanto, otras naciones han avanzado en la adquisición del Gripen E. Colombia, por ejemplo, ha seleccionado este modelo para reemplazar su flota de Kfir, con un contrato que incluye la compra de entre 16 y 24 unidades. Este precedente podría influir en la decisión peruana, ya que demuestra la viabilidad y aceptación del Gripen E en la región.