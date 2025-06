Congreso: Renovación Popular y Podemos Perú aseguran que no serán parte de la próxima Mesa Directiva

Miembros de Renovación Popular y Podemos Perú no serían parte de la nueva Mesa Directiva | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Miembros de Renovación Popular y Podemos Perú no serían parte de la nueva Mesa Directiva | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Dos partidos se desmarcan de la nueva Mesa Directiva del Congreso. Renovación Popular, bancada liderada por Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima; y Podemos Perú, cuyo líder es el congresista José Luna, anunciaron que no participarán en la conformación de la lista para presidir el Parlamento. Ambas bancadas informaron, a través de sus redes sociales, que sus parlamentarios no postularán ni a la presidencia ni a las vicepresidencias en la última legislatura del actual Congreso.

Renovación Popular señaló que su decisión responde a un interés por demostrar "coherencia política". “Esta decisión responde a nuestra convicción de mantener una posición firme en nuestro rol de fiscalización, velando por el respeto a la Constitución y denunciando cualquier acto que atente contra la gobernabilidad, la estabilidad del país y el Estado de derecho”, se lee en su comunicado oficial.

Por su parte, Podemos Perú explicó que su posición busca marcar distancia de cualquier intento de blindaje a la presidenta Dina Boluarte. “Reafirmamos que respaldaremos únicamente a una fórmula de Mesa Directiva que no esté alineada con el Gobierno, que respete la independencia del Congreso, que deslinde claramente su posición frente a los actos de corrupción que comprometen el entorno de la presidenta Dina Boluarte y que no negocie cargos públicos ni se preste al blindaje de la mandataria”, indicaron.

Ambas bancadas tenían congresistas voceados para integrar la nueva Mesa Directiva. En el caso de Renovación Popular, Diego Bazán era una opción para presidir el Parlamento en su último periodo. Podemos Perú, en cambio, impulsaba la candidatura de José Luna como titular del Congreso. Ambas postulaciones han sido descartadas tras los recientes anuncios.

Congreso: ¿Qué otras opciones suenan para presidir la Mesa Directiva?

Tras la desestimación de las candidaturas de Renovación Popular y Podemos Perú, aún quedan algunos nombres en carrera para liderar la última legislatura del Congreso. Según pudo conocer La República, entre los voceados figuran Gladys Echaíz (Honor y Democracia), Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Otra opción que ha sido mencionada recientemente es la de José Jerí (Somos Perú), quien actualmente está siendo investigado tras una denuncia por presunto abuso sexual. Para Juan Carlos Lizarzaburu (APP), esta candidatura no es más que un “rumor”. A su vez, Edward Málaga (Avanza País) expresó su rechazo a dicha postulación: “Independientemente de que sean ciertas o no, ya es una mancha (la denuncia por presunta violación sexual) que, lamentablemente, no es compatible con una candidatura”, declaró a este medio.

Kelly Portalatino (Perú Libre) evitó mencionar nombres respecto a una posible candidatura, aunque describió el perfil de liderazgo que su bancada respaldaría: “Queremos un presidente que tenga esa empatía y sensibilidad, y que no se deje influenciar por opiniones o decisiones del Ejecutivo, específicamente del Ministerio de Economía”, comentó.

Por otro lado, expresó su coincidencia con otros congresistas sobre la controversia en torno a Jerí, aunque pidió no prejuzgar al parlamentario, apelando al principio de presunción de inocencia: “Todos los congresistas tienen la capacidad de postular a la presidencia del Congreso. Deben contar con los votos que respalden su candidatura. No podemos sentenciar cuando, hasta donde tengo entendido, se trata de un proceso en investigación. Mientras no se demuestre lo contrario, él es inocente”, afirmó.