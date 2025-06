Rosa María Palacios en 'Sin guion' se pronunció sobre la crisis institucional en el Ministerio Público y cuestionó la presión de diversos poderes del Estado para reponer a Patricia Benavides en el cargo.

"La Junta de Fiscales Supremos respondió ayer, nuevamente, y señaló —a través de su vocero Víctor Cubas— que hay una injerencia clara y directa del Poder Ejecutivo a favor de Patricia Benavides. Lo hemos escuchado al señor primer ministro, también hemos escuchado al defensor del Pueblo, también al presidente del Tribunal Constitucional... todos metiendo su cuchara en esta historia.

Muy bien, la Junta de Fiscales Supremos se reúne entonces, esta es la tercera vez, y reafirma que Delia Espinoza es la fiscal de la Nación ante todas las demás amenazas. Como ven, es una guerra de papelitos: funcionarios de menor rango, el ministro de Justicia, acciones de amparo... reafirmamos que es Delia Espinoza la fiscal de la Nación.

Durante todo el día de ayer ha habido amenazas: ‘la policía te va a sacar, te van a sacar a rastras, ya vamos, no sé qué, amparo’. Uno supondría que al final del día se iba a hacer la única cosa que ha pedido una y otra vez la Junta de Fiscales Supremos: que les envíen una resolución firmada por todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, como manda la ley. Mientras la resolución no sea debidamente notificada, no causa estado", sostuvo.

Durante su análisis sobre la crisis en el Ministerio Público, Rosa María Palacios también apuntó a la falta de transparencia dentro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y cuestionó la actuación de su presidente, Gino Ríos, en el proceso vinculado a la reposición de Patricia Benavides.

"Al interior de la Junta Nacional de Justicia está pasando algo muy raro. No hay video, o por lo menos no se ha expuesto al público, no hay acta, porque además del video debe haber un acta de lo que sucede en una deliberación. Tampoco hay acta. No hay acta, no hay video. Han pasado 10 días. Solamente firma el señor Gino Ríos y mandan a funcionarios de bajo nivel a disparar.

Anoche pedía una solución armoniosa. ¿La solución armoniosa para quién? ¿Para él? Porque vaya el lío en el que se ha metido. Los demás miembros de la Junta Nacional de Justicia, salvo el doctor Távara, que salió a decir: ‘yo eso no lo he firmado, y se necesitan los siete votos’, el resto: mudo. Mudo, realmente. ¿Por qué? No se entiende. No se entiende. Lo único que tienen que hacer es firmar todos y, bueno, por lo menos tendrían seis. Podrían firmar.

Esta es la nota que se ha publicado hoy en La República, en primera plana: ‘Presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos, oculta el acta del caso Patricia Benavides; con firma en un ascensor’. Los funcionarios administrativos que coordinan todo el mundo no muestran los documentos que han sido requeridos por la Fiscalía: el acta, el video de la sesión y una resolución con siete firmas. Es impresionante. Y siguen caminando y caminando", puntualizó.