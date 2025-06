César Hildebrandt ironiza sobre el nuevo programa de Dina Boluarte: “Que le ponga Al fondo hay sitio, porque ahí está ella”

César Hildebrandt, en una nueva edición de su pódcast Hildebrandt en sus trece, se refirió a la reciente decisión de Dina Boluarte de conducir un programa dominical en la televisión pública. El periodista comentó la noticia con evidente ironía, señalando —con tono sarcástico— que dicho espacio buscaría mejorar la impopularidad de la mandataria. Incluso, se animó a proponer algunos títulos para el programa, que sería transmitido en señal abierta.

“Ella pretende reconstruir su imagen acompañada de un grupo de aduladores impávidos, como diría García Márquez. (…) Ella cree que veremos el programa y que luego diremos: ‘estábamos equivocados’. (…) En fin, el pensamiento mágico en su máxima expresión. Yo le sugeriría un cambio de nombre: (…) que le ponga Esto es guerra, o Arriba mi gente, o Al fondo hay sitio; porque ahí está ella”, indicó Hildebrandt.

Pero no fue lo único. El periodista también reveló que Dina Boluarte habría encargado a un escritor fantasma la redacción de un libro autobiográfico que planea publicar a finales de 2025. Hildebrandt ironizó al respecto y sugirió, una vez más, un título para esa eventual publicación.

“No solo es un programa, también ha mandado a escribir un libro, que saldría a fin de año con tono autobiográfico. Se lo ha encargado a alguien de la Cancillería, porque ella no es capaz de escribir dos líneas, ni de leerlas. (…) ¿Cómo hará para recordar cuando dijo ‘yo me iré con él’, refiriéndose al Castillo (Pedro Castillo) del golpe? Y luego ‘yo me quedo, Castillo es un canalla’. ¿Cómo llamará ese libro? Quizás Yo soy, como imitando a una presidenta”, señaló el periodista.

Dina Boluarte: ¿Qué se sabe de su nuevo programa dominical?

Dina Boluarte prepara su debut en televisión. De acuerdo con una investigación del programa dominical Panorama, la dimisión de Ninoska Chandía como presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) estaría relacionada con su presunta falta de resultados en un proyecto impulsado desde Palacio de Gobierno para TV Perú. Dicho proyecto consistía en un programa dominical programado para las 8:00 p. m., coincidiendo con el horario de los principales espacios periodísticos de investigación.

El espacio televisivo llevaría por nombre Cada domingo a las 8 y, según explicó la periodista Karla Ramírez, tendría como eje una entrevista semanal a Dina Boluarte, a cargo de un periodista de la señal estatal. El enfoque del programa estaría centrado en preguntas sencillas sobre su vida, sus logros personales y las obras desarrolladas durante su gestión. Como respaldo de que el proyecto ya estaba en marcha, Panorama mostró un video promocional en el que se anunciaba el estreno próximo del espacio.

Tras la renuncia de Chandía, la conducción del IRTP y la responsabilidad de sacar adelante el nuevo programa recaerían en Luis Francisco Vivanco. De acuerdo con el reportaje, Vivanco asumirá la presidencia ejecutiva del instituto y liderará la coordinación de la producción del programa presidencial. No obstante, llamó la atención que Vivanco se haya reunido con Juan José Santiváñez, exministro censurado y actual jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental. Al ser consultado por Panorama, Vivanco rechazó cualquier vínculo entre esas reuniones y el programa en cuestión, asegurando que los encuentros respondían a labores de coordinación para el censo nacional en su rol dentro del INEI.