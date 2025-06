Rafael López Aliaga anuncia que se ausentará dos días como alcalde para definir candidatura presidencial en 2026

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aún no toma una decisión sobre su eventual postulación a las próximas Elecciones Generales a realizarse el 12 de abril del 2026. En ese contexto, durante una entrevista para Bethel Radio, el burgomaestre y líder de Renovación Popular, aseguró que en octubre se retirará por dos días de sus labores en la Municipalidad de Lima, con el fin de poder definir su participación en los próximos comicios electorales.

"Yo tengo que terminar el trabajo de alcalde por lo menos hasta octubre, dejar todo lo que has mencionado muy avanzado, ya casi terminado, para tomar dos días de retiro. Voy a retirarme del todo el tráfago de ser alcalde dos días para pensar bien, porque es mi vida", declaró López Aliaga.

Es preciso resaltar que en una entrevista para el programa del exfutbolista Juan Manuel Vargas, López Aliaga comentó entre el 11 y 12 de octubre de este año tomaría una decisión. Por otro lado, en un medio local, el titular de la Municipalidad Metropolitana de Lima comparó los recursos y las gestiones que realizar un alcalde y un presidente.

"No es fácil ser alcalde de Lima, es ser bombero. (…) Un presidente tiene mucho más recursos, tiene para solucionar los temas de fondo del Perú",

En el pasado, Rafael López Aliaga declaró que no renunciaría a la alcaldía de Lima

En otro momento de la entrevista, el Rafael López Aliaga recordó el día que aseveró que no renunciaría al cargo como alcalde de Lima. Según contó el burgomaestre, durante la crisis del gobierno de expresidente Castillo en 2022 —quien ahora se encuentra en medio de un juicio oral por presunta rebelión— mucha gente lo buscó para decirle que no asuma como alcalde y postule la presidencia; sin embargo, él se negó porque estaría repitiendo las acciones del exalcalde de La Victoria, George Forsyth.

"Yo he dicho eso, sí, en su momento… (…) Yo en su momento tuve varias reuniones con mucha gente de Perú y fuera, inclusive con la embajadora de Estados Unidos de ese momento, que era toda la crisis de Castillo, toda la crisis de la señora Boluarte, que no se sabía si la señora Boluarte iba a estar o no. Y había mucha gente que me decía 'No, no asumas como alcalde, anda la presidencia'. Entonces yo dije 'Ni hablar', va a ser el fenómeno de George Forsyth, que asume algo y lo deja ahí", narró.

En ese momento, estaba, digamos, muy nervioso todo el mundo y yo dije: 'Yo no voy a renunciar, yo soy alcalde Lima", aseveró