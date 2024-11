El dominical Cuarto Poder informó que el fiscal Ángel Astocondor, quien trabajó en la investigación de lavado de activos contra Dina Boluarte y Pedro Castillo, declaró que las decisiones de su superior, el fiscal provincial Richard Rojas, habrían beneficiado a Dina Boluarte. Según Astocondor, Rojas dispuso que el caso de la presidenta y el expresidente Pedro Castillo se investigara de manera separada del de otros acusados, como Vladimir Cerrón, en el caso de la presunta organización criminal "Los Dinámicos del Centro".

La estrategia de Rojas, en noviembre de 2022, consistió en dividir la investigación en dos grupos. En uno de ellos, se incluyó a Boluarte y Castillo, manteniéndolos en una fase preliminar sin formalizar cargos, mientras que a Cerrón y otros miembros del partido se les investigaba activamente por lavado de activos. Esta separación permitió que la mandataria, en su rol de vicepresidenta y con un papel crucial en la estructura financiera de Perú Libre, evitara una orden de prisión preventiva.



Astocondor, en su testimonio, expresó sorpresa ante la decisión de Rojas de limitar el tiempo de investigación, considerando que el plazo original era de 36 meses. Al ser consultado sobre si se le pidió su opinión al respecto, señaló que no fue tomado en cuenta. A pesar de contar con informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre movimientos sospechosos en las cuentas de Boluarte Zegarra, Rojas optó por omitir estos datos en su evaluación, lo que generó aún más sospechas de encubrimiento.

El informe de la UIF reveló depósitos en efectivo por un total de un millón noventa y siete mil soles y dos mil doscientos dólares en las cuentas personales de Boluarte entre 2016 y 2022. Según la UIF, un 64% de estos ingresos carecían de justificación económica. Los fondos habrían sido canalizados en apoyo a la campaña de Perú Libre, presuntamente para triangular dinero de actividades ilícitas de "Los Dinámicos del Centro".

Declaraciones de Dina Boluarte ante la fiscalía

En su testimonio, Boluarte confirmó la apertura de dos cuentas a pedido de Richard Rojas, dirigente de Perú Libre, para recolectar dinero en apoyo a Cerrón, quien enfrentaba una deuda de reparación civil. Según su declaración, los fondos recaudados en estas cuentas fueron transferidos a la cuenta de Cerrón en diciembre de 2020. A pesar de estas admisiones, el origen de los fondos sigue bajo escrutinio, al no contar con una explicación clara que respalde su procedencia.

Boluarte confirmó también a la Fiscalía que la comunicación entre ella y Vladimir Cerrón era directa

"Recuerdo que tuve una comunicación con Vladimir Cerrón cuando hubo temblor en Mala, el señor sacó un twitter de que Lima ya está temblando y que ya van a proclamar como presidente a Pedro Castillo. No me pareció nada oportuno tales palabras y lo llamé para decirle que no debe comunicarse de esa manera porque lo que un temblor… lo primero que nos da es miedo y luego solidaridad con las personas que pudieran resultar afectadas. Y que no ayudaba en nada esos mensajes cuando estamos nosotros ahí enfrentándonos frente al fraude que decía la señora Keiko, para decirle eso lo llamé. Actualmente, no lo tengo registrado en mi celular.", fue la declaración indagatoria de la presidente Bolaurte.

Posibles implicaciones y próximas investigaciones

El caso, que permanece en fase preliminar para Boluarte, se complica con cada revelación. La fiscalía especializada continúa indagando sobre el papel específico de la presidenta como encargada de finanzas en Perú Libre. A pesar de los interrogatorios, ninguno de los testigos ha logrado refutar la hipótesis de que los fondos usados en la campaña provinieron de actividades ilícitas de la presunta red criminal.