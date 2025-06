Keiko Fujimori sobre su futuro en Fuerza Popular para las elecciones 2026: “No descarto ceder la candidatura”

Keiko Fujimori podría no ser la candidata presidencial de Fuerza Popular en las Elecciones 2026. A diferencia de otras veces, esta vez la lideresa del partido naranja no descarta formar alianzas con otras organizaciones políticas ni ceder la candidatura a un líder de su propio grupo, informó a EFE.

La razón detrás de su decisión, según explicó, se debe a que busca "lograr consensos" y para ello debe "dejar de lado sus prioridades personales y pensar primero en el país".

En ese sentido, informó que su partido busca "agotar el tea de las alianzas". "El solo hecho de conversar ya ayuda a la democracia, porque estamos dándonos cuenta de que hay muchas cosas en las que coincidimos con otros partidos políticos", indicó.

PUEDES VER: Poder Judicial admite acción de amparo contra ley que secuestra a las ONG y persigue sus actividades

Aún así, resaltó que reconoce que los dirigentes y miembros de Fuerza Popular esperan que ella sea la candidata presidencial, sin embargo, ella quiere "agotar esta primera vía de consenso" y, en caso no se dé, deberá tomar "la decisión personal".

Pese a este anuncio, no reveló cuáles son los partidos con los cuales busca consenso.

"Creo que en la vida hay momentos en que tienes que tomar decisiones y eso he aprendido, a tener que tomar las cosas, saber cuáles son los riesgos, las oportunidades, las responsabilidades. Y sobre la base de ese panorama, yo tomaré una decisión final y será mi decisión", dijo.

Asimismo, enfatizó en que su decisión no se condiciona a la del Tribunal Constitucional respecto al proceso judicial que sigue en su contra por su presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016.

Luis Galarreta asegura que Fuerza Popular busca ir sin alianzas a las Elecciones 2026

Al ser consultado por las declaraciones de Keiko Fujimori, el vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, indicó que aún no se ha tomado ninguna decisión.

"Ella no ha tomado ninguna decisión. Los partidos aun tienen plazos. Keiko ha manifestado eso (construir alianzas), pero es algo que se debatirá internamente porque hay una demanda muy fuerte en el partido de ir solos", indicó a la prensa tras la reunión de diálogo que tuvo su partido con la presidenta y el jefe del Gabinete a vísperas de que este último pida el voto de confianza.

Antes de ello, Keiko Fujimori fue sometida a diversas preguntas al mismo estilo del Valor de la Verdad, en las que reveló que su sueño de niña nunca fue incursionar en la política y que tampoco descarta postular a la presidencia en las próximas Elecciones Generales de abril del 2026.

Durante la celebración de sus 50 años, la excandidata presidencial —quien perdió en los últimos tres comicios electorales— también aseguró que fue su madre Susana Higuchi, y su padre, el exdictador Alberto Fujimori —sentenciado por crímenes de lesa humanidad por los casos Barrios Altos y La Cantuta—, le pidieron que asuma el cargo de primera dama en los años noventa.

"¿Fue tu sueño de niña ser política?", preguntó Luis Galarreta, mientras fungía de presentador en la ceremonia. "No, no estaba dentro de mis planes postular a la política, pero en medio del divorcio (de mis padres), mis papá me pide ser primera dama, mi respuesta inmediata fue no porque estaba cursando el segundo año de mi carrera, mi mamá me convence. (…) Así, sin querer, inició mi camino en la política y en el servicio público, pero no estaba planificado", respondió Fujimori Higuchi.

En tanto, al ser consultada sobre su participación en los próximos comicios electorales, la excandidata presidencial esquivó la pregunta y resaltó: "Tengo unos meses más para pensarlo".