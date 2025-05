Pedro Castillo EN VIVO: continúa audiencia de juicio oral contra expresidente por fallido golpe de Estado

Exministro de Pedro Castillo, Aníbal Torres, tuvo un tenso momento con la magistrada Norma Carbajal y mostró su rechazo al argumento del fiscal que supone una igualdad de armas.

Yo pensé que en un proceso penal una parte no puede hablar cualquier cosa, el fiscal ha hablado muchas cosas que no constan (...) el señor fiscal ha hablado de igualdad de armas, eso no hay. No hay igualdad de armas, ¿dónde está el peligro de la violencia? Se presume que el procesado es inocente, al hacer esto se presume culpables y eso no es correcto", dijo Torres.