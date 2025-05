Pedro Castillo insiste en rechazar juicio oral por golpe de Estado y solicitó no hacer uso de la palabra

Pedro Castillo volvió a rechazar el juicio en su contra por el fallido golpe de Estado ocurrido el pasado 7 de diciembre del 2022 mediante un mensaje a la Nació en el que anunciaba el cierre del Congreso de la República. Por medio de su abogado público defensor, Ricardo Hernández, el expresidente insistió en lo que ya venía asegurando en las audiencias pasadas y a través de su defensa también solicitó no hacer uso de la palabra en el desarrollo del juicio oral en su contra.

"El expresidente rechaza este juicio, motivo por el cual ha solicitado no hacer el uso de la palabra", señaló el letrado del exmandatario.

Cabe destacar que el exmandatario enfrenta una investigación por el supuesto delito de rebelión. Por este motivo, la Fiscalía ha pedido al Poder Judicial que se le imponga una condena de 34 años de prisión, además de su inhabilitación por un periodo de tres años y medio, y el pago de una reparación civil superior a los 64 millones de soles.

Cabe recordar que recientemente, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó un hábeas corpus interpuesta por Irma Castillo Terrones, hermana de Pedro Castillo, el pasado 21 de junio de 2023 quien buscó que se anule la vacancia presidencial, el levantamieto del antejuicio político y la orden de prisión preventiva en su contra.

Pedro Castillo arremetió contra jueza Norma Carbajal

El expresidente Pedro Castillo protagonizó un fuerte intercambio de palabras con la jueza Norma Carbajal en la audiencia del pasado 29 de marzo desarrollada en el penal de Barbadillo en el que se encuentra actualmente recluido. Castillo se encontraba limitado de hacer uso de la palabra pero pese a esto, se puso y de pie y arremetió contra los magistrados presentes.

"Voy a ponerme de pie, no soporto estar sentado, ustedes tienen un informe donde me limita a estar sentado. No me voy a identificar. Quiero que me escuche. Este tribunal conoce muy bien, doctora, ustedes saben lo que está pasando en el país. El Ministerio Público no ha podido comprobar. La fiscal que vino el primer día, el 4 de marzo, ha renunciado porque los mismos testigos que ha traído no le ha podido configurar el delito, al contrario, han pedido que yo soy inocente. ¿Dónde están las armas? No hubo delito de rebelión", dijo el expresidente.