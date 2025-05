Reinfo: APP es el partido con mayor número de afiliados a la minería ilegal

Las actuales bancadas que forman parte del Congreso, el partido de César Acuña, Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y Podemos Perú tienen entre sus filas a mineros con el Registro Integral de Formalización Mineral (Reinfo). De igual manera, en la lista de agrupaciones política figuran Un Camino Diferente y Bicentenario La Libertad, según reveló el dominical Cuarto Poder.

De acuerdo con el reportaje periodístico, se analizó 1.174 registros de los trabajadores mineros con Reinfo, de los cuales se reportó que 168 cuentan con una participación activa en los partidos políticos. De esta última cantidad, el partido acuñista — cuya región La Libertad fue el epicentro de la masacre en Pataz el último 4 de mayo — cuenta con el 26.7% entre sus filas, mientras que Podemos Perú y Somos Perú, 7.7% y 8.9%, respectivamente.

De igual manera, el partido Bicentenario La Libertad registra el 11.3% de la mencionada cantidad de mineros afiliados, mientras que Un Camino Diferente con un 12.5%. Este último postulará a las próximas Elecciones Generales 2026. Los otros partidos acogen al 32.7% de los mineros afiliados a una organización.

Uno de los mineros informales vinculados a APP fue la 'mano derecha' de Luis Valdez, quien se desempeñó como gobernador regional de La Libertad entre 2015 y 2018, y que actualmente es el secretario general del partido de César Acuña, Octavio Rabanal Bautista.

En 2018, Rabanal Bautista, cuenta el dominical, pidió una concesión minera en Pataz a la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional por 500 hectáreas. Dicho proceso fue tramitado en tiempo récord y se otorgó la concesión a Metálica Florcita de Urpay II.

Otro afiliado es Justo Villalobos Inca, minero con Reinfo vigente en Pataz. De acuerdo con reportaje periodístico, la línea de volquetes registrado a nombre de Villalobos habría movilizado más de 800.000 dólares en oro, entre enero y agosto del 2024.

Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, se pronuncia

Tras la emisión del reportaje, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se pronunció sobre la afiliación de mineros informales en Alianza para el Progreso (APP) y aseguró que, pese a ello, no hay ningún impedimento para que puedan inscribirse en el partido político.

"Cuando uno se inscribe en un partido político, no hay un rubro en la ficha de inscripción que exija o pregunte si está inscrito en algún registro, cualquier ciudadano es libre de inscribirse en el partido político que corresponda. Alianza para el Progreso tomará sus acciones", declaró.

"Pueden ser 200 o 300, lo que pasa es que quien se inscribe en un partido político, no hay una exigencia de declarar si está o no en el Reinfo o cualquier otro registro. Un partido político no está en la capacidad técnica de verificarlo. Hay que señalar que quien está inscrito en el Reinfo no es una persona que obligatoriamente realiza actividades ilegales", acotó.