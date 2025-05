Presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, defiende la inmunidad parlamentaria: "No es impunidad, sino protección"

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, defendió que el dictamen de la Comisión de Constitución, dirigido por el fujimorista Fernando Rospigliosi, en el que se restituye la inmunidad parlamentaria para que los legisladores no puedan ser procesados en el ejercicio de sus funciones por un periodo de 5 años. En ese sentido, Salhuana justificó sus declaraciones y mencionó que la propuesta no generaría "impunidad, sino una protección" y apuntó contra los medios de comunicación por informar el proyecto de reforma constitucional.

Es preciso resaltar que la propuesta legislativa de reforma constitucional fue aprobada con los votos de Fuerza Popular, Perú Libre, APP, Somos Perú y Podemos Perú.

"Sobre el debate en la Comisión de Constitución debo precisar lo siguiente: la inmunidad no es impunidad. Realmente me preocupa los titulares de algunos medios de comunicación que no aclaran y desinforman; que no buscan la verdad, sino el escándalo. Realmente, lamento y deploro que en este tema no se esté informando de manera correcta", apuntó Salhuana.

Por otro lado, el titular del Parlamento señaló que, en caso un congresista sea denunciado, será la cámara de senadores o diputados los que evalúen los casos y, de ser necesario, levantar el fuero y poner al legislador bajo la autoridad de la Corte Suprema.

"La inmunidad parlamentaria es una atribución que tienen todos los Congresos del mundo, no es exclusivo de Perú ni de Argentina ni de Bolivia, es una facultad que tienen todos los Parlamentos de su origen. De lo que se trata aquí es únicamente de que los congresistas para ser denunciados por cualquier tipo de delito, en 30 días el Congreso lo que va a hacer su cámara, de diputados o senadores, evaluará que no tenga connotación política y si no lo tiene, levanta el fuero y el Poder Judicial los va a procesar", dijo el presidente del Parlamento.

"No está referido a ningún delito cometido antes del ejercicio de su función, solamente esta protección lo tienen los 5 años de ejercicio parlamentario. Es decir, si hay delito flagrante, inmediatamente lo ponen a disposición de la cámara y esta lo pone a disposición de la Corte Suprema de Justicia. No hay impunidad, sino una protección para evitar denuncias de índole política", agregó.

Comisión de Constitución aprueba restablecer la inmunidad parlamentaria

El último 20 de mayo, el Congreso busca garantizar la impunidad para los diputados y senadores que sean elegidos en 2026. La Comisión de Constitución y Reglamento, bajo la presidencia de Fernando Rospigliosi, aprobó el dictamen del proyecto de ley que restablece la inmunidad parlamentaria.

El texto sustitutorio aprobado establece que ningún diputado o senador electo en el Congreso bicameral podrá ser juzgado o arrestado por supuestos delitos comunes mientras esté en ejercicio de su cargo, a menos que el Parlamento lo permita en un plazo máximo de 30 días calendario.

Además, en caso de flagrancia, el Parlamento dispone de 24 horas para decidir sobre el levantamiento de la inmunidad y permitir que se inicie un proceso. Si transcurre ese tiempo sin que se tome una decisión, se considerará que la Corte Suprema del Poder Judicial ya tiene la autorización. Sin embargo, durante esas 24 horas, el Congreso aún puede optar por no autorizar el levantamiento de la inmunidad, incluso en situaciones de flagrancia.