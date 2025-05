Ministro de Transporte asegura que no es la cuota política de APP, pero su hermano trabajó en el Gore de Acuña

El pasado 16 de mayo, el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, rechazó ser la cuota política de Alianza por el Progreso (APP) en el Gobierno de Dina Boluarte pese a estar afiliado a la agrupación de César Acuña desde el 2023; sin embargo, La República tuvo acceso a la declaración jurada que presentó para ejercer como titular del MTC que revela que su hermano Ricardo Roger trabajó en el Gobierno Regional de La Libertad liderado por Acuña Peralta.

En una entrevista para Canal N, Sandoval Pozo mencionó: "Yo no soy cupo, ni cuota de nadie. Yo he sido designado para servir al país y para poner en marcha mi experiencia, tengo más de dos décadas en el sector público. Voy a estar al servicio de la patria, no al servicio de ningún partido político. (…) Estoy de licencia (en el partido)".

Declaración jurada del ministro de Transportes y Comunicaciones. Foto: La República.

Según el portal de transparencia del Gore La Libertad, desde el 13 de enero del 2023 hasta 30 de noviembre del 2024, Ricardo Roger Sandoval trabajó como consultor en el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG) con un sueldo mensual de S/6.000. No obstante, en su primer salario percibió un monto de S/3.600.

Salario mensual de Ricardo Roger Sandoval Pozo en el Gore La Libertad. Foto: La República

Antes también se desempeñó como director de Programa Sectorial IV (Gerente Regional de Energía y Minas), con dependencia en la asesoría de presidencia del Gore, con un sueldo de S/3.464,91, desde enero del 2015 hasta octubre del 2017.

Sin embargo, un mes después, pasó a formar parte del régimen CAS, en el que se le duplicó el salario a S/8.000 hasta diciembre del 2018, luego de que el gobernador regional de La Libertad, Luis Valdez Farías —afiliado a APP—, realizó el cambio de régimen mediante Resolución Ejecutiva N° 2275-2017-GLRR/GOB.

Fuentes de este diario informaron que Sandoval Pozo ya no forma parte del Gobierno Regional de La Libertad. A pesar de ello, en la declaración jurada del actual ministro del MTC se lo ha consignado como colaborar de dicha institución.

Resolución que autoriza el cambio de régimen y duplica el sueldo a hermano del ministro Sandoval Pozo. Foto: La República.

Es preciso señalar que de los dos hermanos Sandoval Pozo, solo César Carlos se encuentra afiliado a Alianza por el Progreso (APP) desde febrero del 2008. Pese a que la agrupación de César Acuña emitió un comunicado diciendo que no autorizaron su designación, el titular del MTC señaló que se encuentra de licencia.

APP se lava las manos tras juramentación de ministro Sandoval en el MTC

Mediante un comunicado, Alianza para el Progreso (APP) rechazó haber sugerido o dado su aprobación para el nombramiento de César Sandoval como ministro de Transportes y Comunicaciones. El partido indicó que "su designación ha sido una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo".