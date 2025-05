Jaime Chincha sobre millonario gasto del Estado en abogados de Dina Boluarte: ¡Págatelo tú!

Jaime Chincha cuestionó duramente que el dinero de todos los peruanos —recaudado mediante impuestos mensuales o anuales— se destine a pagar abogados que defienden a autoridades bajo sospecha como la presidenta Dina Boluarte.

"Hoy en el semanario Hildebrand en sus 13, con la nuestra es porque sale de las arcas del estado que nosotros aportamos con nuestros impuestos mes a mes, o año a año, según sea el caso. Mes a mes los que pagamos fraccionamiento y es interesante y a la vez, irritante, ¿por qué le tenemos que pagar nosotros el sueldo a gente que si bien cumple funciones en el Estado al mismo tiempo es investigada por actos de corrupción?

¿por qué? Díganme ustedes que yo no me entra en la cabeza. A mí no me entra en la cabeza. O sea no guarda ninguna lógica. Si tú por más que seas la presidenta, el ministro, lo que quieras que cumplas una función en el estado y que la fiscalía te encuentre indicios, evidencias para abrirte carpetas fiscales. Pagatela tú. Págatela tú ¿Por qué con la nuestra?", sostuvo.

Chincha habló sobre lo dicho por Boluarte durante la inauguración escuela bicentenario 'Virgen de Fátima' en el distrito de Carabayllo, la presidenta se refirió con ironía a los estudios de opinión que le asignan niveles mínimos de aprobación ciudadana que la ubican con un 0%.

"hay una declaración de hoy y Morgan Quero hace así, así hace Morgan Quero ¿no? Bien señora, es lo máximo ¿Qué más dice mi reina? El nivel es ridículo, es burlesco es simplón ,es mediocre, es canalla porque juega con los sentimientos de la gente, su pobreza, su angustia, la incertidumbre, la extorsión, el sicariato.

Y ustedes entienden a ver replanteo ¿Qué entienden ustedes cuando dice "Qué bueno que me ponga cero?" ¿Alguien entiende? Ella cree que está jugando un partido. No, señora, usted gobierna usted está sola.", mencionó.