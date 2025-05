RMP sobre retorno de inmunidad parlamentaria: "Recuerden que tenemos un congresista violador"

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió al dictamen que aprobó la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, y que busca retornar la inmunidad parlamentaria para que los congresistas no puedan ser procesados en el ejercicio de sus funciones.

En ese sentido, Palacios recordó a los legisladores que están siendo procesados por el Poder Judicial y a los que ya cuentan con una sentencia en su contra. En ese caso, comentó sobre Betssy Chávez, quien se encuentra con prisión preventiva por el intento de golpe de Estado; así como el caso de Freddy Díaz, sentenciado por violación sexual.

"Es lo que han hecho: retroceder en el tiempo al año 2020 para decir "no, no, no, más nos convenía lo que teníamos antes. Recuerden ustedes que tenemos un congresista violador, una congresista que está siendo procesada por dar un golpe de Estado, una congresista que está siendo procesada por gritar "¡vamos al cajero!". Ahí no más hay tres casos penales de delitos que no son cometidos en el ejercicio del cargo congresista, ninguno de los tres", enfatizó.

Por otro lado, Palacios también se refirió al caso de la congresista de Perú Libre, María Agüero, quien es investigada por el caso 'Mochasueldos', en el que sus dos trabajadores que colaboran con ella en pedir dinero, están con mandato de prisión preventiva, mientras que la legisladora se encuentra en libertad.

"Vean ustedes el caso de la congresista María Agüero. La congresista María Agüero tiene a sus dos subordinados, que recolectaban la plata, presos a 18 meses de prisión preventiva y ella sigue votando en el Congreso", dijo.

"Eso es lo que han aprobado ayer en la Comisión de constitución el regreso a la total impunidad para delinquir, que hace sistema con el conjunto de normas penales y procesales penales que viene aprobando el congreso en los últimos 2 años para facilitar el delito en el Perú, para darle ventajas a los delincuentes", agregó.