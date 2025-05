ANC amplia por 60 días investigación contra Vela y Pérez por declarar que Benavides no participó en extradición contra Toledo

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, amplió la investigación por 60 días hábiles contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez por declarar que la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, no tuvo participación en la extradición contra el expresidente, Alejandro Toledo.

La ampliación se da en medio del escándalo de los audios atribuidos al jefe de la ANC, Juan Fernández Jerí, quien en presunta complicidad con el exabogado de Fuerza Popular, Christian Salas, habrían orquestado un complot contra los fiscales que integraban el Equipo Especial Lava Jato, con el fin de desarticular las investigaciones contra Keiko Fujimori y su partido político.

Las faltas graves que son atribuidas a Rafael Vela y José Domingo Pérez son por sus declaraciones, explicando que Patricia Benavides no tenía participación alguna en el proceso de extraditación de Alejandro Toledo desde Estados Unidos. Vela declaró que Benavides no contaba con ninguna facultad desde "el punto de vista procesal, porque el caso está a cargo del fiscal José Domingo Pérez, como fiscal, y del juez Richard Concepción Carhuancho (…) No hay intervención de la señora fiscal de la Nación", comentó.

Por su parte, ante los cuestionamientos, Domingo Pérez indicó a la prensa que de declarar que la exfiscal de la Nación no contaba con actuación en el proceso, le abrirían un proceso disciplinario. "Usted quiere que me abran proceso disciplinario en el Ministerio Público por señalar una actuación que no se encuentra dentro del marco legal", dijo.

Según lo indicado en el documento por parte de la Dirección de Procedimiento Disciplinario de la ANC del Ministerio Público, la disposición de alargar el plazo a 3 meses responde a las diligencias solicitadas por Pérez y Vela. Cabe recordar que los fiscales solicitaron estas diligencias a inicios de marzo de este año. La ANC - MP ha tardado más de dos meses en atender el pedido.

Resolución donde se amplía la investigación contra Vela y Pérez. Foto: La República

Nuevo audio confirmaría el presunto complot orquestado entre Fernández Jerí y Salas

El último fin de semana se divulgó un nuevo audio que confirmaría un presunto complot entre Juan Fernández Jerí, jefe de la ANC del Miniserio Público, y el abogado Christian Salas para desacreditar a los fiscales Marita Barreto, José Domingo Pérez y Rafael Vela. El material, que consta de 4 audios enviados por WhatsApp, fue entregado por un testigo protegido al fiscal supremo Hernán Mendoza Salvador.

En ellos se escucha que Fernández Jerí solicita a Salas influir en el testimonio de una presunta congresista de Fuerza Popular, cuya identidad se mantiene en reserva llevando el seudónimo de 'Roberto', para que acuse a la entonces fiscal Delia Espinoza de manipular su declaración contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Fernández Jerí prometía, a cambio, abrir una investigación contra el fiscal José Domingo Pérez, quien fue suspendido de sus funciones, el último 7 de abril de este año, del Equipo Especial Lava Jato por un periodo de seis meses. "Que la congresista hable hacia arriba (...) En último, habla con la señora y dile, yo me voy a encargar de Pérez", se escucha en el material sonoro.