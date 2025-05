José Domingo Pérez arremete nuevamente contra Delia Espinoza por inacción ante Fernández Jerí: "No hizo nada"

Nuevos señalamientos. El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez —recientemente reincorporado a su cargo— cuestionó la falta de acción por parte de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, frente a los audios que comprometen a Juan Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público. En los registros se evidenciaría un presunto intercambio de favores entre Fernández Jerí y Christian Beteta, abogado vinculado a Fuerza Popular, con el objetivo de remover de sus cargos a Pérez y a Rafael Vela. Según el fiscal, Espinoza no ha estado a la altura de las circunstancias.

“Desde finales de diciembre de 2023, la fiscal Delia Espinoza ya tenía conocimiento de la conducta de Fernández Jerí, quien buscaba la salida de Vela del Equipo Especial mediante una transacción ilegal. En ese mes, se supo que el fiscal Marcial Paucar escuchó el audio. A partir de ahí, comenzamos a preguntarnos qué hizo la Fiscalía de la Nación para asegurar ese audio y a la persona que lo portaba. No hizo nada”, declaró Pérez.

El fiscal advirtió que esta situación representa un peligro para el accionar del Ministerio Público. En su opinión, lo correcto sería que la fiscal de la Nación actuara con firmeza en las diligencias necesarias, a fin de garantizar que no se afecte la independencia del sistema judicial.

“Es una situación preocupante, no solo para mí, sino también para otros fiscales que están siendo investigados por la ANC. Lo que inquieta es que la Fiscalía no haga nada. Si los audios se difundieron ayer, lo mínimo que se esperaba era que hoy a primera hora se allanen las oficinas del Ministerio Público. Estas comunicaciones demuestran que la Autoridad Nacional de Control ha sido instrumentalizada”, concluyó.

No es la primera vez que José Domingo Pérez señala a Delia Espinoza

Anteriormente, José Domingo Pérez ya había tenido palabras para señalar la falta de acción de parte de Delia Espinoza. El fiscal recordó que Espinoza debe priorizar la defensa de sus fiscales.

"La fiscal tenía conocimientos de las acciones de Fernández Jerí que dificultaba el trabajo de los fiscales. Tiene conocimiento de cómo ha sido el proceso por el cual a mí me han sacado del cargo (...) La señora fiscal de la Nación es la titular del Ministerio Público, es la representante y ella es la responsable de la defensa de los fiscales. Ella misma está reconociendo que lo que hizo el señor Fernández Jerí de no permitirme ingresar a la Fiscalía es un abuso de autoridad y recién lo está denunciando semanas después de que se hizo de conocimiento público el maltrato que sufrí", señaló antes de volver a su puesto como fiscal de Equipo Lava Jato.

Asimismo, en aquella ocasión también señaló que las facultades de Fernández Jerí no le permiten apuntar contra otros fiscales de forma indiscriminada: "La autonomía no se puede confundir con impunidad. El señor Fernández Jerí puede infringir la norma administrativa, que es competencia de la Junta Nacional de Justicia, pero también puede ir contra la norma penal y esa es competencia de la Fiscalía. El hecho que el señor Fernández Jerí, tenga autonomía, no significa que tenga privilegio de la impunidad para cometer delitos", declaró.