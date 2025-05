PPK reaparece y responsabiliza al fujimorismo de crisis política: "El Perú se fregó cuando Keiko Fujimori me sacó"

Reaparece. Pedro Pablo Kuczynski hizo una nueva aparición pública tras mantenerse alejado del foco mediático debido a su situación legal. En una entrevista con la periodista Milagros Leiva, el exmandatario aseguró que uno de los tropiezos más significativos en la historia reciente del país ocurrió cuando la bancada de Fuerza Popular —representación parlamentaria del fujimorismo, liderada por Keiko Fujimori— intercedió con el objetivo de obstruir su gobierno y forzar su salida del cargo presidencial.

"Yo creo que el Perú se fregó cuando Keiko (Fujimori) me sacó a mí. Porque no había ninguna razón para hacerlo. Le cuchicheaban sus asesores: 'Tú deberías haber sido la presidente'. Ella fácilmente habría podido ser presidenta si nos dejaba gobernar. (…) No le deseo la cárcel, le deseo justicia", señaló.

Asimismo, PPK afirmó que no ve a la lideresa del fujimorismo llegando a una segunda vuelta electoral. Para el exmandatario, las relaciones recientes que algunas figuras políticas —entre ellas, Keiko Fujimori— han mantenido con el gobierno saliente, limitan considerablemente su aprobación popular.

"No le veo posibilidades. Yo creo que todos los que han estado metidos con este gobierno, que incluye a Keiko (Fujimori) y (César) Acuña, van a pagar el plato. No la veo en segunda vuelta", sentenció.

PPK: Corte Suprema convoca a juez dirimente para definir permiso fuera de Lima sin orden judicial

Una situación legal complicada para el expresidente. La Sala Permanente de la Corte Suprema, bajo la dirección del magistrado César San Martín Castro, informó que se convocará a un juez dirimente con el fin de resolver la solicitud presentada por Pedro Pablo Kuczynski. El exgobernante busca que se le levante la restricción que le impide salir de la ciudad de Lima, medida vigente en el marco de una investigación judicial.

Esta decisión se produce luego de que los cinco jueces del tribunal no lograran consenso en su fallo. Tres de ellos votaron en contra de la petición de Kuczynski, mientras que los otros dos se pronunciaron a favor de declarar fundada la solicitud, lo cual generó un empate que impidió emitir una resolución definitiva.

Durante la audiencia, el juez San Martín explicó que se procederá con el trámite correspondiente al mecanismo de discordia y se convocará a un juez supremo para que resuelva el impasse generado por la falta de mayoría. Por otro lado, la defensa legal de Kuczynski sostuvo que la medida restrictiva vulnera su derecho a una defensa adecuada, en el contexto de la acusación por lavado de activos que afronta, caso en el cual el Ministerio Público ha solicitado una condena de 35 años de cárcel.