PPK recuerda la vez que se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano: “Él quería ir a la Amazonía”

El expresidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, recordó la visita que le realizó al papa Francisco en el Vaticano meses antes de su visita al Perú para invitarlo personalmente a nuestro país.

"Lo primero que quiero recalcar es que el protocolo del Vaticano requiere que si un jefe de Estado invita al papa lo tiene que hacer personalmente. Entonces, yo tuve que ir a Roma con mi esposa a invitarlo", declaró para RPP.

Durante esa visita, el papa le había comentado a Kuczynski que deseaba visitar la Amazonía, ya que mostraba interés en los pueblos originarios. El pontífice junto al exjefe de Estado visitó Madre de Dios como primer destino, luego visitó Trujillo y finalmente llegó a Lima, donde dio una misa en la base aérea de Las Palmas.

"Obviamente, lo esperé cuando llegó aquí y organizó él mismo un viaje de gran significancia, porque él quería absolutamente ir a la Amazonía. Entonces, empezamos el viaje yendo a Madre de Dios y después quería ver una gran ciudad de la costa. Fuimos a Trujillo y después tuvimos una misa muy grande en Las Palmas, en el aeropuerto de la FAP", comentó.

PPK pidió consejo sobre indulto a Fujimori al papa Francisco

Kuczynski indicó que, dentro de los temas que habló con Francisco durante la su visita al Vaticano, se encontraba el del indulto a Alberto Fujimori. En aquel entonces, la excarcelación del exdictador era muy comentada.

"Eso fue una gran oportunidad de conversar con él (visita al Vaticano), en su despacho, donde estuve un buen rato. Le hablé de lo que pasaba aquí en el Perú, le pedí consejos sobre varios temas, entre ellos la excarcelación de Fujimori", dijo.

Según relata PPK, tras comentarle que pensaba en el traslado de Fujimori a su domicilio tras 15 años de encarcelamiento, el líder de la iglesia católica le recomendó soltarlo. Kuczynski enfatizó que en ese momento no comentó el consejo que le dio el sumo pontífice, ya que no quería involucrarlo en la política peruana.

"Yo estaba hablando de la excarcelación o, mejor dicho, del traslado de Fujimori a su casa, después de 15 años de cárcel, una condena dada por el Poder Judicial. A mí me parecía que 15 años ya era bastante, aunque yo no soy juez. Al final, él me dijo ‘soltalo, che’. (...) Yo no quise decir que lo hacía porque el papa me da un consejo, porque eso hubiera sido meterlo al papa en la política peruana, pero él me dio su consejo", señaló.

Dina Boluarte declara luto nacional por muerte del papa Francisco

En un reciente mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte declaró duelo nacional por la muerte del papa Francisco: "Frente este lamentable suceso informe al Nuncio Apostólico que el Poder Ejecutivo ha decretado duelo nacional", indicó.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Presidencia del Perú expresó su pésame y homenajeó al sumo pontífice, a quien calificaron como "guía espiritual".

"El Gobierno y el pueblo del Perú expresan su más profundo y sentido pésame al mundo católico por el fallecimiento de su santidad el papa Francisco (...) Como nación de fe, el Perú rinde homenaje a quien, como guía espiritual, supo iluminar los caminos de la Iglesia con sabiduría, misericordia y esperanza", se lee en la publicación.