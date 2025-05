Atados de pies y manos: así habrían sido encontrados los cuerpos de los 13 mineros asesinados en Pataz

Salió en busca de un mejor futuro, pero nunca regresó a casa. De esta manera, Emilia lamenta el asesinato de su hermano César Rospigliosi Arellano, tras ser víctima de la criminalidad que terminó con su vida en Pataz mientras trabajaba en la Minería Poderosa, ubicada en La Libertad.

En una breve declaración para los medios de comunicación, Emilia reveló que fueron los compañeros de su hermano quienes le avisaron de su deceso. Asimismo, contó que el cuerpo de su hermano, supuestamente, fue hallado sin ropa, enterrado y atado de pies y manos.

"Nos llamaron y dijeron que los habían encontrado muertos a los 13 chicos, que supuestamente los habían agarrado la emboscada, Muertos, atados de pies y manos, desnudos totalmente, enterrados, lo cual están esperando la llega del fiscal para el levantamiento de cuerpos para traerlos a la morgue de Trujillo y cada familiar recoja a su familiar", narró mientras la tristeza por la partida de su familiar iba cortándole la voz.

Por otro lado, Emilia recordó que el único objetivo de su hermano menor era trabajar para poder brindarle un buen futuro a sus hijos, quienes lo esperaban en casa. Sin embargo, la delincuencia — un problema que el Gobierno no logra resolver y se le escapó de las manos — le arrebató la vida.

"Es un dolor terrible, es el último de mis hermanos, 40 años tenía mi hermano, el último de mis hermanos menores. Trabajaba para darle un futuro mejor a sus hijos", dijo.

Pataz: "El Gobierno no hace nada para erradicar la inseguridad"

En otro momento, Emilia Rospigliosi Arellano protestó contra el Gobierno de Dina Boluarte tras haber perdido a su hermano producto del actuar de la criminalidad. En ese sentido, resaltó que la gestión de Boluarte "no hace nada" para erradicar la inseguridad ciudadana que pone en peligro a todos los peruanos.

Asimismo, acotó que su mayor miedo es salir de su casa y no saber si volverá para poder estar junto con su familia.

"Tanta inseguridad que hay en este país, la presidenta no hace nada por erradicar esto, por erradicar esta inseguridad que vivimos todos los peruanos día a día. No sabemos en qué momento, salimos y no regresamos a nuestras casas con salud", enfatizó.