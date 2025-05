Gustavo Adrianzén entre las cuerdas: Congreso impulsa 4 mociones de censura en su contra

Gustavo Adrianzén podría tener los días contados. Él mismo inició su cuenta regresiva cuando el 30 de abril negó, en conferencia de prensa, el secuestro de trece mineros en Pataz. Cinco días después, estos fueron hallados cadáveres y con signos de tortura. Ahí empezó su Waterloo. Ese mismo día, el 4 de mayo, el Congreso impulsó una moción de censura en su contra. A esta le siguió otra, y a esa otra y así. Al cierre de esta edición son cuatro los documentos que exigen la salida inmediata del primer ministro de Dina Boluarte.

De las cuatro una es multipartidaria, mientras que las tres restantes pertenecen a Renovación Popular, Podemos y Acción Popular. Ninguna de ellas cuenta con firmas de las bancadas Fuerza Popular ni Somos Perú. Tampoco de Perú Libre ni Alianza para el Progreso (APP), organizaciones que, en diálogo con este medio, no descartaron su apoyo a alguna de estas mociones, sino que se limitaron a decir que no existía una posición de partido, pues no se habían reunido para establecer ello.

Tres mociones de censura contra Adrianzén están listas

Todas las mociones cuentan con decenas de firmas, pero ha sido la multipartidaria, impulsada por Edward Málaga (no agrupado) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Podemos y Acción Popular las que, al cierre de esta nota, han superado las 33 firmas necesarias para ser admitidas a trámite y buscar los 66 votos en el Pleno para aprobar la censura.

La primera en lograrlo fue la de Málaga y Sánchez con 35 firmas. Los legisladores que respaldaron la iniciativa son: Jaime Quito, Sigrid Bazán, Carlos Zeballos, Pedro Martínez, Alex Flores, Juan Burgos, Luis Picón, Edward Málaga, Susel Paredes, Jorge Montoya, Víctor Cutipa, Ruth Luque, Edgard Reymundo, Roberto Sánchez, Guillermo Bermejo, Elías Varas, Wilson Quispe, Margot Palacios, Silvana Robles, Flavio Cruz, Guido Bellido , Luis Aragón, Carlos Alva, Pasión Dávila, Flor Pablo, Janeth Espinoza, Wilson Soto, Nieves Limachi, Elvis Vergara, Hilda Portero, José Arriola, Raúl Doroteo, Karol Paredes.

Así como las bancadas que lo respaldan, los argumentos de esta moción son variados. Si bien se incluye la tragedia de Pataz, también se argumenta el pedido de salida con otros casos que, según los firmantes, han sido abordados de forma "insuficiente" por el primer ministro.

Entre ellos se encuentra el aumento de la criminalidad, el respaldo al exministro del Interior Juan José Santiváñez, la intoxicación de escolares beneficiarios del extinto programa de alimentación escolar Waki Mikuna, las escasas acciones de mitigación por el derrame de Repsol en Ventanilla, el "salvataje" económico a PetroPerú y el "silencio y pasividad" frente al presunto uso indebido de datos personales por parte del Mininter.

Por su parte, la moción de Podemos y Acción Popular ya fue admitida a trámite tras superar el mínimo necesario.

En tanto, la iniciativa de Renovación Popular sigue sumando firmas y también estaría cerca de ser presentada. Al cierre de esta nota, el documento cuenta con 20 firmas. Figuran Carlos Zevallos, Alejandro Muñante, Susel Paredes, Ruth Luque, Miguel Ciccia, Flavio Cruz, Patricia Chirinos, Diego Bazán, Sigrid Bazán, Esdras Medina, Hilda Portero, Cheryl Trigoso, Noelia Herrera, Víctor Cutipa, María Jauregui, Norma Yarrow, María Córdova y Roberto Sánchez.

Dina Boluarte sigue blindando a Adrianzén y minimizó mociones de censura

Sin embargo, no todos se suman a la causa. Además de las bancadas aliadas al Gobierno, Dina Boluarte tampoco hizo suya la exigencia del Legislativo.

La jefa de Estado defendió al primer ministro argumentando que su retiro no significa una mejora en materia de seguridad ciudadana. "Están corriendo las firmas para censurar al premier Adrianzén y a algunos ministros. Yo les pregunto a los congresistas, hace poco censuraron al ministro Santiváñez. ¿Con la censura y con la salida del Ejecutivo del ministro Santiváñez, se solucionó el problema de la inseguridad ciudadana?", dijo.

En cambio, quienes sí tienen clara la censura de Adrianzén son los familiares de las víctimas de la matanza en Pataz y se lo han hecho saber. Un padre de familia se dirigió, por medio de la prensa, directamente hacia el premier y le dijo: "Señor Adrianzén, escúcheme usted. Usted es un patán, es un desgraciado, porque no ha tenido contemplancia (sic) con aquellos que han sido retenidos por estos delincuentes", expresó.

Según afirmó, la denuncia formal sobre el secuestro fue presentada el martes 29 de abril a las 10 de la noche y Adrianzén negó en televisión nacional la existencia del secuestro el 30 de abril. “Y usted sale a decir el día miércoles que no sabía nada y que no había ninguna denuncia. Eso es una mentira grande, y que lo sepa toda la nación”, reclama Enrique Carbonell, cuyo hijo es unos de los 13 trabajadores encontrados sin vida y con posibles signos de tortura en un socavón en Pataz.