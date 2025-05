El expresidente Martín Vizcarra reaccionó en vivo a la votación del Congreso que terminó archivando la propuesta de inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos, por su decisión de disolver el Parlamento en 2019. La moción requería 67 votos del Pleno —sin contar a la Comisión Permanente— para ser aprobada, pero no alcanzó los respaldos necesarios, lo que frustró el que habría sido el tercer intento de sanción política contra el exmandatario.

"Estoy seguro de que, si no se hubieran ido de vacaciones, sí se habrían alcanzado los votos. Porque el Congreso no me quiere. He estado hace momentos allá y la gran mayoría tiene toda la voluntad de eliminarme políticamente", declaró Vizcarra en una entrevista en vivo con Canal N, mientras se desarrollaba la sesión parlamentaria.

Congreso rechaza inhabilitar a Martín Vizcarra por 10 años

A pesar del resultado favorable, Vizcarra señaló que no lo considera una victoria personal y atribuyó al “desorden propio del Congreso” y criticó que una decisión como su inhabilitación se haya debatido de forma semipresencial. “Hace poco han aprobado de manera presencial el Día del Kion. Pero aquí, para debatir la inhabilitación de un expresidente, lo hacen en la tarde y con sesiones híbridas porque tienen que viajar”, manifestó de forma irónica.

El exmandatario también arremetió contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al que responsabiliza de haberlo retirado del padrón de afiliados de su partido, Perú Primero. Además, recordó que ha presentado medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las dos inhabilitaciones que ya pesan en su contra, y dijo esperar un pronunciamiento en los próximos meses.

Alejandro Salas renunció a ser defensa de Vizcarra durante el Pleno por “falta de garantías”

Durante el debate en el Pleno del Congreso sobre el informe que recomendaba inhabilitar por diez años al expresidente Martín Vizcarra por la disolución del Parlamento en 2019, su abogado, el exministro Alejandro Salas, renunció en plena sesión. La decisión se dio antes de que se conociera el resultado de la votación y se desencadenó ante la falta de participación de los congresistas.

“Por lo tanto, en respeto al ilustre Colegio de Abogados de Lima y a la medalla que llevo, yo no puedo seguir ejerciendo una defensa en ese sentido. Así que le doy el uso de la palabra para que el señor presidente (Martín Vizcarra) pueda hacer defensa respecto a sus hechos”, expresó Salas.

En su intervención, Salas también rechazó las acusaciones contra Vizcarra, afirmando que la disolución del Congreso se sustentó en el artículo 134 de la Constitución y respondió a una negación fáctica de confianza, tal como lo reconoció el Tribunal Constitucional.

Finalmente, cuestionó, además, que el debate se realice con escasa presencia parlamentaria, lo que —a su juicio— comprometía la legitimidad y el sentido de justicia del proceso. “¿A quién voy a persuadir si solo hay un 30% del Pleno?”, puntualizó.