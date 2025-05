El oro sucio desplaza al café en la frontera de Cajamarca y se arma para defenderse

Por José Luis Gonzales Maiqui

Reyes Fernández Quispe, exalcalde del distrito de Huarango, provincia de San Ignacio, en Cajamarca, estaba en una entrevista en vivo en el programa El Informativo del Mediodía. Fue a defender la minería ilegal y a probar, dijo, que el mercurio no contamina. Fernández echó en un vaso de agua una sustancia que dijo que era mercurio en forma líquida. “¿Estás seguro de la prueba que vas a hacer?”, preguntó el periodista preocupado por la situación, por lo que precisó que esa era una acción voluntaria del exalcalde. “Para desmitificar todo lo que se miente”, respondió, con una media sonrisa y confianza de experto en la materia, el ex alcalde.

Después de una explicación pseudocientífica, levantó el vaso de agua y bebió el contenido. Antes había dicho que el mercurio en estado natural era inofensivo, igual que el plomo, o que para que contamine tenía que estar en estado gaseoso. También afirmó que no contamina ni mata, que todo es un invento. “Yo simplemente he demostrado un tema técnico, un tema básico, un tema elemental de química”, remarcó.

Para el vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Cajamarca, Carlos Rosales, aunque se disuelva en agua, el mercurio sí representa un riesgo porque genera vapores tóxicos a altas temperaturas. “Decir que es seguro ingerir esa agua (con mercurio) es completamente falso y peligroso”, precisó el investigador. En el informe “Minería aurífera en Madre de Dios y Contaminación con mercurio, una bomba de tiempo”, el Ministerio del Ambiente calificó al mercurio como un veneno neurotóxico, que no puede ser degradado o destruido, y que produce daños irreversibles al cerebro.

El oro por el café

Minería informal en Cajamarca

Pero hay personas en la provincia de San Ignacio, a 15 horas al norte de la ciudad de Cajamarca, en la frontera con Ecuador, que piensan igual que Reyes Fernández. En los últimos años, muchos se han dedicado a la minería ilegal del oro. La mayoría de los inversionistas en las minas ilegales son ecuatorianos. Ellos mantienen acuerdos con los propietarios de los terrenos que ocupan.

Esta minería creció y, paralelamente, disminuyó la producción de café comercial. Ocurrió porque el café da empleo por 4 o 6 meses y las ganancias no son significativas. En cambio, la minería ilegal genera más ingresos. Por esa razón, en San Ignacio se redujo la producción de café, cacao y frutas. A muchos propietarios no les importa perder el café si el oro deja más ganancias. “No nos interesa perder la producción de café, cacao, frutas u otros productos, con el oro ganamos más, por eso hemos cambiado nuestra producción agraria por el oro”, contó un ex productor de café, en condición de anonimato.

Explicó que una hectárea producía como máximo 40 quintales en una campaña que dura entre 4 a 6 meses. El costo por quintal era de 1.000 soles y su ganancia neta era de 20 mil soles por hectárea. En cambio, un minero reúne de 3 a 5 kilos de oro por mes, en promedio. Entonces, si el gramo lo venden a 260 soles, ​recibe 260 mil soles​ por kilo. Son 780 mil soles al mes con tres kilos de oro.

La minería avanza en Cajamarca sin ningún control de las autoridades

Es importante mencionar que este informe no incluye a los productores de café de exportación, que están a cargo de cooperativas, asociaciones y comités. Este grupo tiene mercados seguros y vende el café a buenos precios.

En la región Cajamarca, hay 1.204 mineros inscritos, según el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). En la provincia de San Ignacio se cuentan 48 mineros inscritos, de los cuales 31 (64,6 %) están en condición de suspendidos y 17 (35,4 %), vigentes.

El papel de las rondas

La población desempleada de San Ignacio ve en la minería una oportunidad de progreso, mientras que las autoridades hacen poco para controlarla. De enero a marzo, según información policial, solo han realizado siete intervenciones y decomiso de maquinaria. Las rondas campesinas han asumido el papel de enfrentarlos, pese a que corren riesgos legales y su integridad física peligra. Los ronderos dicen que lo hacen para proteger el ambiente, el ecosistema y a la población.

De las autoridades, solo Óscar Córdova López, alcalde del distrito de La Coipa, en San Ignacio, se ha enfrentado a los mineros. Por eso tiene una denuncia por usurpación de funciones presentada por la empresa Amazónica Pele & Venus, a la que intervino —con apoyo de las rondas campesinas— un campamento en los primeros días de marzo pasado.

Según el alcalde, la mencionada empresa minera opera sin cumplir con la documentación exigida por el Decreto Legislativo 1100. La denuncia contra el alcalde fue formulada, según medios locales, por Piero Rosell Salas, Jean Martín de la Torre Salas y Gustavo Rosell Cacho, en representación de la empresa Río Dorado, que tendrían vínculos con Amazónica Pele & Venus, que cuenta con Reinfo en Puerto Tamborapa - Chirinos.

El alcalde también ha recibido amenazas mediante llamadas telefónicas. “Tenemos la firme convicción de erradicar la minería ilegal en las riberas de los ríos Chinchipe y Tabaconas. Es un plan integral para devolver la salud ambiental a estas zonas afectadas por actividades ilícitas. Mi gestión trabaja en la recuperación ambiental y en la promoción de actividades productivas responsables”, señaló.

Rondas campesinas se enfrentan a los mineros informales

Córdova López no está de acuerdo con que la minería ilegal contribuya al desarrollo económico local. “Estas prácticas representan una amenaza para la salud de la población y, en realidad, constituyen un retroceso en el progreso de La Coipa”. Mientras tanto, la Dirección Regional de Energía y Minas de Cajamarca (DREM) y la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (Renama) se reunieron y firmaron un acta el 6 de abril en San Ignacio. El Ministerio de Relaciones Exteriores se comprometió a un encuentro con el alto comisionado, para que las autoridades expongan el problema ambiental y pidan controlar la minería ilegal.

Peligro de enfrentamiento

En los distritos de Namballe y San José de Lourdes —provincia de San Ignacio— se practicaba minería desde hace 50 años. Sin embargo, se ha expandido a otros distritos en los últimos cuatro años. Se han identificado 18 campamentos mineros inscritos en Reinfo.Están organizados en la Federación Provincial de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales. Sus líderes son el profesor Mikel Rosillo Llacsahuanga y el exalcalde de Huarango, Reyes Fernández Quispe, el que dice que el mercurio no contamina. Actualmente tramitan su personería jurídica ante Registros Públicos.

La tarde del 25 de abril, en la carretera que va de la comunidad Huaquillo a San Ignacio, se produjo un enfrentamiento entre ronderos y mineros ilegales. El enfrentamiento se produjo, cuando unos 600 ronderos realizaban una marcha a San Ignacio para exigir la libertad de seis compañeros que habían sido detenidos en un enfrentamientos en la zona de Tamborapa Pueblo.

Pero, además, tenían previsto intervenir un campamento minero ilegal cerca al río Chinchipe.

Rondero herido en enfrentamiento con mineros informales en San Ignacio, en Cajamarca

Hasta hace poco, la Dirección Regional de Energía y Minas de Cajamarca recibió 49 denuncias de actividades mineras ilegales en San Ignacio y cinco en la provincia de Jaén. Los ronderos los quieren expulsar y eso podría ocasionar problemas. Personas cercanas a los mineros señalan que estos se preparan para enfrentarse a los ronderos, y que para eso estarían adquiriendo armamento. Eso, a raíz de que el pasado 5 de marzo los ronderos anunciaron acciones para expulsar a los mineros ilegales de la zona. Antes, ya quemaron un campamento minero.