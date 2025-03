Reinfo: Ministerio de Energía y Minas deja sin efecto la suspensión de más de 2.500 inscripciones

Hace algunos días, miembros de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) denunciaron la suspensión de miles de inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y anunciaron una próxima movilización como forma de protesta. No obstante, la medida fue dejada sin efecto por el Ministerio de Energía y Minas.

A través de un comunicado, la cartera que lidera Jorge Montero informó que levantó esta disposición que sancionaba a 2.509 mineros en proceso de formalización. Dicha decisión se enmarca en los principios de informalismo y presunción de veracidad del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nro. 004-2019-JUS.

"Procederemos a enviar, inmediatamente, equipos técnicos a cada una de las Direcciones Regionales de Energía y Minas, a fin de verificar la existencia de los documentos presentados por los mineros en vías de formalización, garantizando la actualización de la información en el sistema de Ventanilla Única", señalaron.

Y es que la causal de suspensión de las inscripciones en el Reinfo se hacen efectivas luego de verificar el incumplimiento de las condiciones de permanencia. Precisamente, uno de estos requisitos es la presentación del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM), cuyos formatos deben ser ingresados por las Direcciones Regionales.

No obstante, pese a que se remitió diversos oficios por parte de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM), estas no han cumplido la mencionada disposición y por ende, se decidió suspender las inscripciones en el Reinfo.

"Lamentamos que muchos mineros se hayan visto perjudicados por esta situación. En aras de evitar el perjuicio que una suspensión en el Reinfo puede ocasionar a los mineros en el proceso de formalización, hemos decidido dejar sin efecto esta medida"; aseveraron.

Minem y Confemin: puntos de desencuentro

En declaraciones a este medio, Máximo Franco Becker, presidente de la Confemin, dio cuenta de una reunión con el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, realizada en la mañana del viernes 28 de febrero. Según indicó, el titular del Minem se comprometió en dejar sin efecto la suspensión de las inscripciones en el Reinfo.

"Han suspendido sin motivo alguno los reinfo. Nosotros presentamos nuestros documentos ante los gobiernos regionales, pero algunos funcionarios no los han subido y esto es una irresponsabilidad. Y como el Ministerio de Energía y Minas tiene un sistema que detecta a aquellos que no tienen documentos, los suspenden. Ante esta situación, nos reunimos en la mañana con el ministro de Energía y Minas y él se comprometió a resolverlo. Entonces, lo hizo y en la noche dio el comunicado", explicó.

Pero, esta no es la primera vez que se producen este tipo de reuniones. En la quincena de febrero, dialogaron sobre el estado de las actividades mineras a pequeña escala y las posibles soluciones que contribuyan a su formalización. Además, acordaron constituir una Mesa Técnica que sesionará cada miércoles.

Respecto al proyecto de reglamento del Minem que amplía el registro de mineros hasta junio del 2025, Máximo Franco Becker cuestionó que este dispositivo legal regula alcances que no le corresponde, lo cual podría llevar a una situación de ilegalidad.

"No se puede con un Decreto Supremo reglamentar lo que la ley no manda. La ley N° 32213 solo les está autorizando a regular la interoperabilidad y la rectoría. Sin embargo, en esta propuesta están planteando otras cosas no comprendidas en este mandato del Congreso. Deben corregir eso desde el Minem.", sentenció.