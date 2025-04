Elecciones 2026: Juntos por el Perú, entre la izquierda democrática y el antaurismo etnocacerista

En 2021, Juntos por el Perú (JP) logró reunir 1 millón 132,577 votos del electorado habilitado. En aquel entonces, su principal figura era Verónika Mendoza, quien intentaba por segunda vez llegar a Palacio de Gobierno. Sin embargo, los votos solo alcanzaron para ocupar un modesto sexto lugar y obtener cinco curules en el Congreso de la República. Hoy, Mendoza ha decidido volver a su proyecto original, Nuevo Perú, mientras que los cinco parlamentarios que ingresaron con su agrupación han tomado diferentes caminos. El panorama actual es distinto para el partido izquierdista, que busca sumar nuevas alianzas y renovarse con figuras emergentes con miras a las elecciones generales de 2026.

Durante los últimos comicios, el partido se presentó bajo consignas habituales entre las agrupaciones progresistas: políticas ambientalistas, defensa de los derechos de las minorías y de las mujeres, redistribución progresiva de la riqueza, entre otras. El discurso de Mendoza, en comparación con su participación en las elecciones de 2016, se había moderado hacia posiciones de centroizquierda. Ahora, Juntos por el Perú podría renovar también esa línea ideológica. Si bien se mantendrían dentro del espectro de izquierda, las propuestas podrían cambiar sustancialmente. Con figuras como Antauro Humala, el partido podría virar hacia un nuevo espacio político.

Antauro Humala: el actor inesperado en Juntos por el Perú

"Juntos por el Perú va a cambiar de nombre, va a ser Juntos por Antauro", declaró recientemente Antauro Humala en una entrevista, al anunciar su alianza con la agrupación. Su liderazgo personalista viene acompañado de demandas ideológicas propias. El hermano del expresidente Ollanta Humala ha asegurado que su agrupación no respaldará políticas a favor de las minorías sexuales.

Antauro Humala mantiene su aspiración presidencial. Pese a haber sido suspendido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el líder etnocacerista no pierde de vista la posibilidad de llegar al Ejecutivo, y parece haber encontrado en Juntos por el Perú el vehículo ideal para intentarlo. Aun así, considerando las circunstancias, el exmilitar contempla al Senado como un “plan B” que le permitiría mantenerse en el poder durante los próximos cinco años. Por ello, confirmó en entrevista a este medio que postulará a ambos puestos, dado que la ley lo permite.

En declaraciones previas a La República, Roberto Sánchez expresó su respaldo a un proyecto que articule el etnocacerismo con la izquierda regional: “Creemos en la unidad del castillismo, el antaurismo y el movimiento popular de las regiones, frentes sindicales, ronderiles y de la izquierda provinciana. Nuestro proyecto político es convocante y abierto a las y los patriotas de todas las sangres”, afirmó.

Este medio intentó comunicarse con figuras de Juntos por el Perú para obtener sus comentarios sobre las declaraciones de Antauro Humala. Tanto Roberto Sánchez, presidente del partido, como Raúl del Castillo, secretario general de la organización, fueron contactados. Al cierre de esta nota, ninguno había respondido.

Guillermo Bermejo: otra figura de izquierda con aspiraciones

Guillermo Bermejo también quiere ser presidente. El congresista de la bancada de Juntos por el Perú ha manifestado en varias ocasiones su intención de ser protagonista en las próximas elecciones. Su agrupación, Voces del Pueblo, mantiene una estrecha relación con Juntos por el Perú, al punto de compartir bancada parlamentaria. Bermejo no ha descartado postular a la presidencia con el respaldo de esta agrupación.

El legislador valora positivamente esta posible alianza: “Hemos conversado con Juntos por el Perú en varias oportunidades para iniciar el proceso de alianza electoral, y nos queda pendiente una última reunión la próxima semana”, declaró a este medio.

No obstante, existe una razón que podría distanciarlo del partido: Antauro Humala. En diálogo con este medio, Bermejo afirmó que una alianza con el líder etnocacerista sería motivo suficiente para desistir de cualquier acercamiento político.

“El problema para dicha alianza es el acercamiento de Juntos por el Perú con Antauro (Humala). Nosotros no compartimos las ideas del señor Humala porque, además de ser inviables, son discriminatorias y violentas contra varios sectores de la sociedad. Tanto a nivel personal como partidario, apostamos por la participación de todos quienes cumplan los requisitos, pero eso no significa que caminemos juntos o coincidamos en ideas. En concreto, si Juntos por el Perú insiste en ir con Antauro, no habrá alianza electoral”, declaró a La República.

Juntos por el Perú: una interna rota

La situación al interior del partido de izquierda no parece ser armoniosa. Poco después de conocerse la inclusión de Antauro Humala en las internas de Juntos por el Perú, Vanessa Chihuanhuaylla, secretaria nacional de Ética del partido, aseguró que la decisión fue tomada de manera arbitraria y sin respetar la democracia interna. Al parecer, la incorporación del nuevo integrante de orientación etnocacerista ha generado una grave fractura dentro del partido.

"Es preocupante porque atenta contra la democracia, porque vulnera los principios de nuestro partido. Hacer este pacto con Antauro Humala no representa el carácter democrático de nuestra organización. Y es aún más preocupante que lo haya hecho Roberto Sánchez sin consultar a las bases", declaró Chihuanhuaylla a un medio local.

El testimonio de la secretaria de Ética no solo cuestiona la reciente apertura de Sánchez hacia Antauro Humala, sino también su gestión en general como presidente del partido. Chihuanhuaylla afirmó que su mandato fue obtenido mediante irregularidades en el proceso de votación interna, sin las garantías necesarias para asegurar la transparencia del proceso. Incluso señaló que la situación ha escalado al punto de haberse tomado acciones legales contra el actual congresista.

"Roberto Sánchez sigue fungiendo como presidente del partido, y lo hace gracias a una maniobra legal. Fue elegido en un congreso en el que ni siquiera se alcanzó el quórum. Actualmente, Roberto Sánchez, junto a otras personas, se encuentra bajo medida cautelar", indicó al referirse a la situación interna de la organización.

Intrigados por la situación interna de Juntos por el Perú, este medio intentó comunicarse con Roberto Sánchez para conocer su versión tras el testimonio de Vanessa Chihuanhuaylla. Sin embargo, al igual que en ocasiones anteriores, no se obtuvo una respuesta directa. No obstante, envió el comunicado del Comité de Ética y Disciplina del partido que adjuntamos a continuación.

Comunicado del Comité Nacional de Ética y Disciplina de JP | Fuente: Roberto Sánchez.

Pedro Castillo: una carta con miras al Senado

Las nuevas disposiciones aprobadas en el Congreso establecen que no podrán postular a cargos de elección popular aquellas personas con sentencias condenatorias en primera instancia. Pedro Castillo, expresidente del Perú, permanece en prisión preventiva desde hace más de dos años, pero aún no ha sido sentenciado, por lo que está legalmente habilitado para postular a un cargo público. Algunas fuentes indican que el exmandatario buscaría ahora un escaño en el flamante Senado.

El propio Roberto Sánchez considera que las puertas del partido están abiertas para Castillo: “Juntos por el Perú es un espacio propio para los líderes ‘ilegalizados’ como los etnonacionalistas antauristas, los encarcelados injustamente y sin debido proceso como Pedro Castillo, los procesados y perseguidos por las protestas del 7 de diciembre, los líderes quechuas, aimaras y amazónicos, y otros sectores populares como transportistas, mineros artesanales y todas las masas regionales excluidas por este régimen”, declaró.