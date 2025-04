JNE presentó 159 denuncias ante la Fiscalía por afiliaciones indebidas a partidos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó 159 denuncias ante el Ministerio Público por las afiliaciones fraudulentas a partidos políticos, las cuales fueron detectadas por el Reniec.

El anunció fue dado por el presidente del supremo tribunal electoral durante una entrevista a RPP. En el mismo, precisó que las denuncias corresponden a los informes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) que declaran como no válidas las firmas entregadas por las organizaciones políticas como parte de su procedimiento de inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROE).

Se han considerado los informes emitidos desde el 2023 y, además, los casos que ellos ya tenían considerados. En total, se trata de 159 denuncias penales.

Roberto Burneo: "No puedo hablar de fábrica de firmas"

“Vamos a esperar lo que determine el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal; es el que tendría que formalizar la denuncia, en principio, por falsedad genérica por los delitos vinculados y contra los que resulten responsables”, indicó.

Asimismo, al ser consultado por la presunta existencia de una "fábrica de firmas", Burneo indicó que no conoce ello y que tampoco estamos ante un modus operandi.

"Lo que puedo indicar es que existe una gran preocupación de la población. Existe verificaciones que no coinciden con las fichas. El Reniec ha identificado que hay firmas falsificadas. Es una gran cantidad de firmas, no es poco. Yo no puedo hablar de fábrica de firmas porque no tengo pruebas de ello", mencionó.

También alertó sobre la la manipulación indebida de los datos, y por ello el JNE ha coordinado con el director de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), a fin de que en el marco de sus competencias evalúe que acciones podría adoptar sobre el tratamiento de datos personales.

De la misma forma, insistió que su institución está tomando las medidas necesarias para sancionar lo ocurrido y resguardar a la ciudadnaía. “Exhorto a la ciudadana a que tenga la tranquilidad, estamos dando respuestas efectivas e inmediatas y vamos a seguir trabajando denodadamente para que se fortalezca el sistema electoral y finalmente ganemos la confianza del ciudadano", dijo.

Fuerza Popular es uno de los partidos que presentaron firmas falsas

De acuerdo a la información que recogió La República, en total se reportaron 306 mil 364 firmas que pertenecen a 81 partidos que tentaron participar en los comicios electorales.

Ahora de los 43 partidos aptos para la próxima jornada electoral, 32 de ellos se encuentran observados por la Reniec. Entre ellos, no solo destaca Perú Primero de Martín Vizcarra con más de 5.117 mil firmas, sino que también se encuentra el fujimorismo que lidera Keiko Fujimori con 2.165 rúbricas invalidas.

En la lista también destacan los partidos: Ahora Nación (2.239); Avanza País (1.503); Demócrata Verde (7.204); Fe en el Perú (3.018); Voces del Pueblo (4.228); Partido Prin (13.292); Primero la Gente (5.428); Perú Moderno (16.560); PPC (1.070), Perú Libre (1.187), Partido Patriótico (1.443), Ciudadanos por el Perú (2.298), entre otros.