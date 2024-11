Bruno Pacheco, exsecretario presidencial de Pedro Castillo, reapareció en una entrevista para RPP, en el que reveló como pasó a la clandestinidad, luego de que el Poder Judicial ordenara prisión preventiva por los presuntos actos de corrupción en el caso Puente Tarata. En el programa Prueba de Fuego, el investigado rechazó que el gobierno de Castillo lo protegiera cuando se encontraba prófugo de la justicia.

"A mí nadie me estuvo protegiendo. Yo he estado a buen recaudo por mi persona. No puedo decir dónde estuve, debido a que estoy en un sistema de investigación. ¿Cuándo pienso en entregarme? cuando pienso en mi familia que estaban siendo ya agredidos por temas de denuncias, acosos. Y entonces veo que era el momento de entregarme para dejar de causarle más daño de lo que habían pasado", manifestó Bruno Pacheco.

El exhombre de confianza de Pedro Castillo, indicó que, en la actualidad, está archivado su presunta participación en la investigación de Puente Tarata ejecutado por Provías del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). En esa línea, mencionó que siempre colaboró con la justicia; no obstante, precisó que no es colaborador eficaz, ya que, según él, “no es corrupto”.

"Yo he sido una víctima del Ministerio Público. Una fiscal me dio la prisión preventiva simplemente por el hecho de que, para ella, yo tenía la culpa en un caso que se llama 'Tarata’. Un colaborador dijo por ahí que me había dado un dinero para que otra persona, Karelim López, a través de ella, pudiera lograr un tema sobre el puente", apuntó Pacheco.

"Para ser colaborador eficaz tendría que decir que soy corrupto y eso no es así. Que el Ministerio Público tenga sus hipótesis y que quieran que una persona pueda de repente corroborar sus hechos para de repente tumbar el gobierno de Pedro Castillo, que era una persona que no lo aceptaba nadie ", añadió.

Bruno Pacheco queda inhabilitado por 5 años para trabajar en el Estado

La Autoridad Nacional del Servicio Civil confirmó la inhabilitación de Bruno Pacheco por un periodo de cinco años. La sanción se da por las irregularidades cometidas durante su gestión en el gobierno de Pedro Castillo.

La inhabilitación no es consecuencia de sentencias judiciales, sino de sanciones administrativas en el marco de la Ley del Servicio Civil, lo que resalta la importancia de la ética en la función pública.

Bruno Pacheco, primer secretario general del despacho presidencial en la gestión de Pedro Castillo estuvo involucrado, además del caso Tarata, también en los ascensos irregulares en la Policía Nacional y el hallazgo de 20.000 dólares en su oficina.