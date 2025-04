RMP tras falsificación de firmas de partidos políticos: "No van a perder la inscripción, igual van a poder postular"

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió a los alarmantes casos en los que diversos partidos políticos habrían falsificado firmas para poder lograr su inscripción y participar en las próximas Elecciones 2026. De acuerdo con reportajes periodísticos, las organizaciones políticas de Martín Vizcarra, Guillermo Bermejo y Nicanor Boluarte presentaron miles de rúbricas sin el consentimiento de los peruanos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE); sin embargo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lo detectó y emitió un informe.

En ese sentido, Palacios lamentó la situación de actual crisis política que afronta el Perú y advirtió que, pese a los hechos denunciados por la prensa, los partidos no perderán su inscripción y podrán postular en los siguientes comicios electorales.

"Hay una profunda crisis moral en el Perú porque no es un partido, no es uno, es el estándar ¿Qué vamos a hacer con esto? No sé. No van a perder la inscripción, por lo tanto, van a poder postular. Algunos de sus titulares serán perseguidos penalmente, pero las elecciones son el próximo año, así que no les va a alcanzar para que lo sentencien y, finalmente, no van a tener prisión efectiva", enfatizó.

Es preciso resaltar que, de acuerdo con los informes periodísticos, el partido de Vizcarra habría falsificado más de 5.000 firmas, mientras que el de Boluarte Zegarra 2.298 y de Bermejo 4.428, respectivamente.

En esa misma línea, la conductora de Sin Guion resaltó que debido a la actitud que toman las organizaciones políticas, los ciudadanos han perdido la confianza en ellos y, por ende, no tiene en sus planes militar y formar parte de sus filas.

"¿Qué hay detrás en el fondo? Una dificultad en el Perú para generar partidos, la gente no quiere militar y no quiere militar porque los partidos son instituciones absolutamente desprestigiadas y son, hoy por hoy, cascarones un grupo de personas, pequeño, que arma un aparato para presentarse una elección a ver qué saca, si vende la franquicia, si suma a alguien que le arrastre un poquito y así pelearse por el poder", dijo.

RMP tras falsificación de firmas: "Es un desastre"

En otro momento, Rosa María Palacios calificó como un "desastre" que los partidos de las principales y conocidas figuras políticas hayan falsificado la firma de los peruanos para poder lograr una inscripción ante el JNE. Asimismo, hizo un llamado de atención a los ciudadanos con el fin de dejar la falsificación, ya sea en un trabajo, estudios, entre otros.

"No hay partidos. La reforma que tenía que limpiar estas malas prácticas, lo único que hizo fue incorporarlas nuevamente. Ojo no están pidiendo millones de firmas, están pidiendo 25,000 firmas. (…) Es un desastre, este tema es un desastre porque, lamentablemente, en el Perú la falsificación de documentos es mucho más común de lo que uno cree y se justifica todo el tiempo: el que falsifica un currículum, el que falsifica las notas obtenidas en una facultad para obtener un trabajo, el que falsifica un documento de estado de pobreza para que le den una beca y es norma y a nadie le parece mal porque finalmente tienes que conseguir lo que tienes que conseguir, ese es el mensaje de estos partidos", culminó.