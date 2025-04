RMP sobre posible viaje de Dina Boluarte al Vaticano: “Ella se trepa a un avión cuando le da la gana”

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió al pedido de la presidenta Dina Boluarte al Congreso para que puedan aprobar su pedido de viajar al Vaticano para despedir las exequias del papa Francisco tras su lamentable fallecimiento el último 21 de abril en Roma, Italia.

En ese sentido, Palacios resaltó que el Parlamento no se interpondrá a la solicitud de la mandataria y señaló que el motivo del traslado de la jefa de Estado sería porque su homólogo Donald Trump también asistirá a las honras fúnebres del sumo pontífice.

PUEDES VER: Elecciones 2026: ciudadanos figuran como inscritos a partidos políticos sin su consentimiento

"Entonces, la presidenta se trepa un avión cuando le da la gana. A veces, el Congreso le dice que no, pero en general, le dice que sí. Ya está listo y se va a Roma ¿Por qué se va a Roma? Trump ha dicho que va al funeral, entonces Dina ha dicho: Yo no me puedo quedar detrás de Trump, ahí voy. ¿Para qué? Reitero no sé, para una fotito como la que ya tenía la verdad me quedo en casa", enfatizó Rosa María Palacios.

En esa misma línea, la conductora de Sin Guion recordó que el Tribunal Constitucional (TC) declaró legal la ley que permite a la presidenta trabajar y/o dirigir de manera virtual el Perú desde el extranjero. De igual manera, Palacios calificó como un "cuentazo" que la mandataria labore de forma remota fuera del país.

"(Dina Boluarte) quiere otra fotito en el Vaticano. La verdad que para qué no sé, pero quiere ir (…) Lo más probable es que le den permiso, porque total está clarísimo que la presidenta de la República no despacha remotamente nada. Ese cuento de que desde el avión tiene sesiones del Consejo de Ministros es un cuentazo. Pero el Tribunal Constitucional, este tribunal que tanto la beneficia, ha dicho que la ley que le permite volar por el mundo entero mientras es presidente en el Perú y en el Perú no se queda nadie encargado del despacho es constitucional", dijo.

RMP: "El Perú puede sobrevivir sin presidenta"

En otro momento, Rosa María Palacios señaló que, pese al permiso para viajar que solicitó la presidenta, el Perú puede sobrevivir sin contar con su presencia. Además, Palacios recordó que la mandataria habría estado sin dirigir al Perú cuando se sometió a una intervención quirúrgica a la nariz en junio del 2023, motivo por el cual es investigada por la Fiscalía por presunto abandono de cargo y omisión de funciones.

"Del 24 al 28 se quiere ir a Roma. Y está probado que el Perú puede sobrevivir sin presidenta, probado. El día que se operó la cara y estuvo horas bajo anestesia, 2 horas y media, poco le importó y cada vez que viaje no tiene comunicación con el Perú poco le importa también", culminó