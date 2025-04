RMP sobre las leyes aprobadas por el Congreso: "Han organizado su sucesión mejor que el Papa Francisco"

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió a las leyes que aprobó el Parlamento cuando un ciudadano le consultó en su programa: "¿Qué candidato nos va a garantizar el regreso al Estado de derecho? El Congreso no puede ser disuelto".

En ese sentido, Palacios señaló que los parlamentarios usarán estas normas para poder beneficiarse en el futuro con el fin de protegerse de los procesos judiciales en su contra cuando culminen sus mandatos en el palacio Legislativo, debido a que "han organizado su sucesión mejor que el papa Francisco".

"Estos han organizado su sucesión mejor que el Papa Francisco con el colegio cardenalicio. Han creado un sistema para que el Congreso no pueda ser disuelto porque ya la cuestión de confianza, para efectos prácticos, no existe. Han creado dos cámaras. El Senado no puede ser disuelto nunca, tampoco en la Constitución del 79 hay que decirlo. Han creado una serie de normas que favorece el crimen, que no va a ser tocada, porque ellos van a ser juzgados también y las necesitan esas normas para protegerse a sí mismos", advirtió Rosa María Palacios.

Asimismo, la conductora de Sin Guion advirtió a los oyentes de su programa que, para evitar que este accionar de las autoridades se repita, es necesario contar con candidatos que puedan garantizar el regreso al Estado de derecho con el fin de fortalecer la democracia y las instituciones del Perú.

"Y seguramente van a salir más muchas, muchas más a medida que nos acerquemos al 28 de julio del 2026, estos son capaces de derogarse medio código penal. Entonces necesitamos candidatos que sí nos garanticen, de alguna forma en su práctica previa o en su acción, que vamos a regresar al estado derecho", señaló.

RMP: "Es necesario un voto informado"

En otro momento, Rosa María Palacios resaltó la importancia de un voto informado con miras a las Elecciones 2026, en el que participarán 43 partidos políticos. En esa misma línea, la abogado recomendó a sus oyentes analizar, estudiar a las organizaciones políticas y votar de manera responsable.

"Pero eso requiere de un voto informado. Depende de ustedes. ¿Qué candidato nos va a garantizar (un Estado de derecho? Depende la evaluación que hagan ustedes y tienen que hacerla. Si votan por los mismos partidos que hoy están en el Congreso, van a tener exactamente el mismo resultado que tienen hoy. Eso es científico: mismo método, mismos materiales, mismo resultado", recomendó.