RMP sobre pedido de Dina Boluarte al TC: "Quiere que declaren nulas todas sus investigaciones para que pueda salvarse"

Rosa María Palacios habló sobre lo ocurrido el último jueves 24 de abril en el que se llevó a cabo la audiencia del Tribunal Constitucional en Arequipa, donde se evaluó la demanda competencial que presentó el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público con la finalidad de que no se investigue a la presidenta de la República, Dina Boluarte. La denuncia presentada por el Ejecutivo en agosto de 2024 ante el TC, refiere que hay disposiciones judiciales en torno a sus investigaciones judiciales que no están establecidas en el artículo 117 de la Constitución.

"El defensor del pueblo también salió a decir que solo el Congreso puede investigar a la presidenta para que la presidenta pueda tener en su casa todos los relojes que quiera de su Oscorima y nadie puede hacer un allanamiento. Porque eso es lo que están tratando de impedir, es eso lo que quieren, para hacer un allanamiento en la casa de la presidenta de la República tiene que haber un fiscal y tiene que haber un juez y un policía que ejecuta. No es que a alguien se le ocurra entrar a la casa de la presidenta y el juez tiene que valorar que la información que le presenta la fiscalía por un allanamiento", sostuvo.

Asimismo, Palacios, criticó que, Gustavo Gutiérrez Ticse, magistrado del Tribunal Constitucional, haya señalado que un presidente en funciones no puede gobernar la nación y al mismo tiempo responder ante el Ministerio Público, ya que afectaría la gestión del jefe de Estado.

"Y en el caso de la señora Boluarte el allanamiento a su casa fue un allanamiento exitoso porque encontró los certificados del reloj y de la pulsera. Eso es lo que no soportan, quieren que todo eso se declare nulo para que procesalmente no exista (...) y el Tribunal Constitucional ¿qué les apuesto que le va a dar la razón a Boluarte? Casi que de todas maneras ¿saben por qué me atrevo a decir esto? Miren al magistrado Gustavo Gutiérrez adelantó opinión y le dijo "Sí pues una presidenta no puede trabajar con 18 investigaciones abiertas", puntualizó.