La congresista fujimorista Patricia Juárez informó que la Mesa Directiva del Congreso decidió ratificar a Giovanni Forno en su cargo como oficial mayor del Parlamento, a pesar de que diversas bancadas solicitaron su destitución ante el escándalo de la presunta red de prostitución que se sigue en la Comisión de Fiscalización. Al respecto, la primera vicepresidenta aseguró que Forno no tiene ninguna imputación en la investigación.

"Nosotros ya hemos tenido un acuerdo de Mesa. Es un oficial, una persona que tiene muchísimos años de experiencia, y nosotros (la Mesa Directiva) hemos tenido un debate, y consideramos que el oficial mayor tiene que seguir en su cargo, lo hemos ratificado", expresó Juárez.

A pesar de que, antes de su viaje a China, Eduardo Salhuana, dijo que la continuidad de Giovanni Forno estaba siendo evaluada y que la decisión final dependía de la Mesa Directiva, finalmente Patricia Juárez dijo el oficial mayor del Congreso ha venido cumpliendo su cargo de manera correcta.

"El oficial Mayor es un funcionario de alta experiencia, que ha cumplido perfectamente la labor para el cual se le ha convocado", "Que alguien me diga cuál ha sido la imputación que tiene (Giovanni Forno) respecto a este tipo de comentarios que se han estado dando, de especulaciones y temas que le hacen daño al Parlamento", agregó la parlamentaria fujimorista.

El cuestionamiento sobre Giovanni Forno inició cuando la investigación sobre la presunta red de prostitución estuvo vinculada a contrataciones en el Parlamento y los procesos de selección del personal. Durante una de las sesiones de la Comisión de Fiscalización, a las que el oficial mayor asistió a declarar, aseguró no recordar quién le entregó currículum de Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional y principal investigado en el caso.

"No recuerdo quién me hizo llegar el currículum, pero lo que sí recuerdo es haberlo tenido y haber revisado los méritos académicos que tenía y si había o no idoneidad de una persona para asumir un cargo", mencionó Forno sobre Torres Saravia.

Bancadas habían pedido la salida de Giovanni Forno

A inicios del mes, las bancadas de Bloque Democrático Popular, Bancada Socialista, Renovación Popular, Honor y Democracia, y Podemos Perú enviaron un oficio al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, exigiendo el cese inmediato de Giovanni Forno. El pedido surgió tras el escándalo por una presunta red de prostitución y los parlamentarios cuestionaron la transparencia y diligencia de Forno en la designación de personal para puestos clave.

"Solicitamos el cese inmediato del oficial mayor en atención a los serios cuestionamientos a su trabajo, en particular por la negligente y a su falta de transparencia para la designación de profesionales que van a ocupar cargos de jefatura dentro del Parlamento, situación que viene ocasionando un grave prejuicio a la imagen del Congreso y el correcto desempeño laboral de los trabajadores de este poder del Estado", expresaban en el oficio multipartidario enviado a Salhuana.