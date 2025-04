Amigo de Nicanor Boluarte obtuvo contratos con el Estado desde el 2024 por un total de S/65.000

Martín Carbajal Zegarra, secretario general del partido Ciudadanos Por el Perú (CPP) y amigo cercano de Nicanor Boluarte, obtuvo contratos con el Estado por un monto total de 65.000 soles a través de órdenes de servicio desde el 2024 con el Fondo Sierra Azul, unidad ejecutora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), según reveló un reportaje de Cuarto Poder. Sin embargo, Carbajal ha negado su vínculo laboral con dicha institución.

Carbajal fue abordado a las afueras del edificio de Fondo Sierra Azul, en Lince, el pasado viernes 25 de abril por el equipo de prensa del dominical. A pesar de haber llegado hasta el frontis del inmueble, negó trabajar allí y se retiró rápidamente tras percatarse de la presencia de las cámaras. No obstante, los portales de transparencia del Estado confirmaron que el amigo del hermano presidencial obtuvo tres órdenes de servicio: en julio de 2024 por 18 mil soles, en septiembre de 2024 por 27 mil soles y en febrero de 2025 por 20 mil soles.

Martín Carbajal niega vínculo laboral pese a contratos

El dirigente de CPP no solo negó su contratación durante el reportaje, sino que también descalificó la documentación oficial mostrada por el equipo de Cuarto Poder, tildándola de "montaje". "Ese es su invento señor. Eso es su invento, me entiende. Es invento suyo, eso es montaje suyo. Es montaje que están haciendo con el fin de perjudicar a las personas…", expresó Carbajal.

Pese a sus negativas, una llamada posterior al Fondo Sierra Azul confirmó que Martín Carbajal trabaja actualmente en la entidad, donde realiza labores de revisión de documentos para la oficina de Planeamiento y Presupuesto. Fue la secretaria de la entidad quien atendió la comunicación y confirmó su vínculo.

"No sé si habrá llegado (Martín Carbajal) porque tenía una reunión fuera. (¿Pero él está ahí trabajando?, pregunta el periodista) Sí. Él trabaja acá.(...) No, el señor todavía no ha llegado", manifestó la secretaria de Fondo Sierra Azul.

La cercanía de Carbajal con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ha sido constante. Se le ha visto acompañarlo en actividades partidarias, reuniones privadas e incluso en eventos de la agrupación política que ambos impulsaron. Ciudadanos Por el Perú logró su inscripción oficial en el Jurado Nacional de Elecciones el año pasado y hoy varios de sus miembros, como Carbajal, figuran en contratos estatales.

Además de Carbajal, otro dirigente de CPP, José Antonio Yauri Julcarima, obtuvo este año tres órdenes de servicio en el mismo Fondo Sierra Azul, por un total de 22.000 soles. Ambos personajes, miembros de la cúpula de CPP, han logrado insertarse en instituciones públicas. Pero, en el contexto de los próximos comicios y sus relaciones políticas cercanas al entorno presidencial, sus contrataciones llaman cada vez más la atención.