Una serie de visitas realizadas por Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte, han encendido las alarmas. Según reveló el programa Punto Final, Nicanor acudió al menos en siete ocasiones, entre enero y febrero de este año, a la oficina 1204 del Centro Empresarial San Isidro.

¿A quién pertenece esta oficina? Se trata del despacho del abogado Percy Tenorio Gamonal, coronel PNP en retiro y excliente del censurado exministro del Interior, Juan José Santiváñez, hoy investigado por presunto abuso de autoridad. La primera visita de Nicanor fue solo tres días después de que saliera de la clandestinidad tras la revocatoria de su prisión preventiva. Pese a que las imágenes del dominical confirman su ingreso al edificio, Tenorio negó conocerlo o haberlo recibido.

PUEDES VER: Dina Boluarte pide a la Corte Suprema que no se levante su secreto médico por el caso Cirugías

El domicilio procesal de la denuncia de Santiváñez contra Delia Espinoza

"Yo no me he comunicado con ese señor. Yo no lo he recibido en mi oficina", afirmó el abogado Percy Tenorio, y agregó que no tiene control de quiénes ingresan a su despacho, ya que lo cede gratuitamente a colegas abogados bajo la modalidad de “coworking”.

Pero, ¿qué tienen en común Nicanor Boluarte y el exministro del Interior, Juan José Santiváñez Antunez? Pues, según reveló Punto final, es Marco Palacios Meza, socio del estudio Santiváñez Antúnez Abogados y amigo cercano de Tenorio desde hace más de 15 años. Palacios también es quien representa legalmente al exministro censurado en la denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

PUEDES VER: Alberto Otárola estaría filtrando información del celular de Dina Boluarte a la prensa

En dicho documento, el domicilio procesal que figura es precisamente la oficina 1204, la misma que Nicanor visitó reiteradamente. Aunque Tenorio insiste en que no hay nada irregular en que otros abogados la usen como dirección de trámite, reconoció que Palacios es el único con vínculos con Santiváñez.

"Todos los abogados que están ahí la usan. No me afecta. Lo que no pueden utilizar es mi casilla electrónica", dijo. Mientras tanto, Nicanor Boluarte —quien permanece en silencio— se mantiene en su domicilio de San Borja, resguardado por una vigilancia policial que, según el reportaje, parece más propia de una alta autoridad que del hermano de la presidenta.

PUEDES VER: Congreso desplazó a Martín Vizcarra y ahora va por Francisco Sagasti y Salvador Del Solar

Santiváñez se deslinda de Tenorio y justifica uso de oficina 1204

Desde Estados Unidos, el exministro del Interior negó tener relación con Percy Tenorio y explicó que la oficina 1204, consignada como domicilio procesal en su denuncia contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, corresponde al despacho de su abogado Marco Antonio Palacios Meza. "Yo no lo veo al señor Tenorio", aseguró.

Asimismo, Santiváñez intentó minimizar la relación entre Palacios y Tenorio, y señaló que es un asunto ajeno a él. “Que él comparta la oficina con el señor Tenorio es un tema que incumbe exclusivamente a ellos”, acotó. Mientras tanto, las visitas de Nicanor Boluarte al edificio de San Isidro siguen siendo un misterio sin resolver.