El ministro de Agricultura, Ángel Manero, realizó una polémica sugerencia durante su participación en el evento "Jueves Minero", organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Manero afirmó que la agricultura en el país ha sido "idealizada" cuando, en su opinión, debería entenderse como un negocio más, y que si enfrentan pérdidas, deberían abandonar el sector en lugar de esperar apoyo del Estado.

"Mucho mejor nos iría si le decimos al agricultor crudamente este es un negocio y si te va mal no le tienes que pedir nada al Estado. Si te va mal tienes que salir del negocio como pasa en cualquier otra actividad económica. Suena duro, pero son lecciones que tenemos que dárselas", comentó.

Asimismo, el titular del Midagri sostuvo que en el Perú se ha romantizado la agricultura, viéndola como una actividad tradicional, y no como un negocio que -bajo su percepción- debería operar bajo las reglas del mercado.

"El problema en el Perú es que hemos idealizado la agricultura. Creemos que la agricultura es una actividad bonita, que tienen que hacerla generación tras generación y se olvidan que la agricultura, finalmente, es un negocio, que la agricultura es el mercado puro y duro.", comentó.

Ángel Manero y sus cuestionables comentarios

No es la primera vez que el ministro da este tipo de declaraciones. En enero de este año, Manero viajó hasta la región Lambayeque para anunciar las medidas que se tomarían para enfrentar la crisis de sobreproducción de mango que se vivía en aquel entonces.

El ministro de Agricultura pidió, como 'estrategia' para hacer frente a la situación, no sembrar mangos hasta el 2028 por la saturación de la fruta en el mercado nacional e internacional. "Invocamos a todos los agricultores a no sembrar más mango en los próximos tres años, no se debe plantar más mango para ayudar a controlar la sobreoferta futura", expresó.

En diciembre de 2024, Ángel Manero minimizó la desaprobación que registra la presidenta Dina Boluarte en una encuesta de CB Consultora Opinión Pública de Argentina, quienes evalúan la imagen y popularidad de los jefes de Estado en Sudamérica, en la cual Boluarte se posicionó en el último lugar con un 76,4% de desaprobación.

Manero comentó que el gobierno no trabaja para un plazo inmediato, y que lo importante no es como está la aprobación de la mandataria en estos momentos, sino como terminará al finalizar su mandato.

"No importa como esté la presidente o cómo entró, sino como salga. Y con toda la infraestructura que se está desarrollando, y no solo en agricultura (...) No estamos trabajando para el plazo inmediato, estamos trabajando para el mediano y largo plazo, y aquí lo que va a importar es como va a salir la presidenta Boluarte y yo creo que saldrá de una manera que usted no lo espera", respondió.