Dina Boluarte: canciller Schialer asegura que Lula da Silva lamentó la ausencia de la mandataria en el Vaticano

El canciller Elmer Schialer comentó que durante el funeral del papa Francisco se encontró con el presidente de Brasil, Lula da Silva, y este le expresó que lamentaba la ausencia de la presidenta Dina Boluarte en el evento y sus deseos de encontrarla en una próxima reunión internacional.

"Mandó un caluroso saludo y respetuoso saludo al Perú y a la presidenta Boluarte. Muy apenado que no pudiera venir, él estaba al tanto que no pudo venir por cuestiones digamos constitucionales internas, no tocamos tampoco ese tema. Mandó muchos saludos y la esperanza de poderla verla en algún momento, en alguna reunión internacional", declaró para RPP.

Respecto a los cuestionamientos sobre si ocurrió en algún momento un intercambio de palabras entre el canciller y Lula sobre el aislamiento otorgado a Nadine Heredia. Schialer expresó que no era el momento adecuado para tratar esos temas. "Ese no fue el espacio para tocar esos temas", dijo.

Como se sabe, Nadine Heredia fue condenada junto a su esposo, el expresidente Ollanta Humala, a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos tras confirmarse la hipótesis fiscal que señalaba que los aportes que recibió el partido Nacionalista para las campañas presidenciales del 2006 y 2011 tuvieron un origen ilícito del régimen venezolano de Hugo Chávez y de la constructora brasileña Odebrecht.

Nadine Heredia: exprimera dama se encuentra asilada en São Paulo, Brasil

Horas después de leída la sentencia, se dio a saber que Nadine Heredia había solicitado un asilo diplomático en la embajada de Brasil. Ante esto, y buscando respaldar la solicitud con la Convención de Caracas de 1954, el gobierno de Lula da Silva, quien estuvo involucrado según la investigación de los aportes ilícitos a la campaña presidencia en 2011 de Ollanta Humala, aceptó la solicitud de Heredia.

Tras esto, el Estado peruano brindó un salvoconducto a la esposa de Humala para que pueda viajar a Brasil en compañía de su menor hijo. Heredia llegó hasta Brasilia, capital de dicho país, acompañada de personal de seguridad de la gestión de Lula, sin embargo, en el trayecto final hacia São Paulo, optaron por tomar un vuelo comercial sin presencia de resguardo policial.

La situación generó tensiones entre la Cámara de Diputados de Brasil y Lula da Silva. Senadores presentaron una moción de interpelación al embajador Mauro Vieira, quien señaló que se brindó un asilo humanitario a Nadine Heredia por padecer problemas de salud y tener bajo su cuidado a su hijo. La oposición al gobierno brasileño presentó una moción de censura contra Lula da Silva, señalando que el país no puede ser cómplice de la corrupción al recibir a una persona condenada por lavado de activos.

Ministros respaldan a Boluarte y critican al Congreso por negar permiso de viaje al Vaticano

Tras el beneficio de Heredia se cuestionó a Boluarte, días después se registró la muerte del papa, por lo que el Congreso rechazó la solicitud de la jefa de Estado para que viaje al Vaticano y asista al funeral del sumo pontífice. Al respecto, varios de los ministros del gabinete criticaron y lamentaron la decisión tomada por el legislativo e indicando que los fundamentos para negar el permiso no tenían suficiente peso pese al incremento de la inseguridad.

Durante la entrevista con Exitosa, Schialer señaló que fue un error que el Legislativo no permitiera que Boluarte viaje para representar al Perú durante las exequias del sumo pontífice. Además, agregó que el problema de la inseguridad ciudadana viene siendo trabajado tanto por la mandataria y otros equipos.

“Por supuesto que tenemos un problema de inseguridad y necesitamos abocarnos a ello. Lo hace la presidenta y pueda dar fe de que lo hace permanentemente. Eso no quita que se le deje cumplir una función, ella es la que dirige la política exterior. El tema de seguridad, qué duda cabe, es importante (...) Pero ahí tenemos otros equipos que también tienen que trabajar y lo están haciendo”, aclaró.

Quien también se pronunció sobre la decisión fue el premier Gustavo Adrianzén, quien la calificó de "absolutamente injustificable". Por su parte, Desilú León, ministra de Comercio Exterior, buscó destacar la importancia de la presencia de la mandataria en el funeral, mencionando que los lazos entre el país y el Vaticano son importante. A estas voces de protesta se unió la de Juan Carlos Castro, ministro del Ambiente, quien expresó su desacuerdo, señalando que la política exterior es competencia de la presidenta Boluarte y que su asistencia al evento era pertinente.