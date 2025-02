El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, habló acerca de la eventual designación del exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, como embajador en el Vaticano. De acuerdo a esto, señaló que Demartini está preparado para asumir cualquier cargo. Cabe señalar que eventual nombramiento es cuestionado debido a que enfrenta una investigación preliminar por el caso Qali Warma y de ser así, obtendría inmunidad diplomático, lo que complicaría las investigaciones.

“Las embajadas no son un premio consuelo, él está absolutamente capacitado para ir a ese y cualquier puesto, se lo digo con toda sinceridad. Porque yo recuerdo haber escuchado lo siguiente, el ministro de Demartini dijo ‘mire, presidenta, yo no tengo por qué salir del puesto porque en realidad yo no he hecho nada ilegal, todo es correcto, pero yo asumo el peso político de esto porque no quiero que esto manche su Gobierno. Así que quieren que me vaya, yo me voy’. O sea, en realidad, incluso ha sido generoso al irse, no se ha ido obligado”, declaró.

En este contexto, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, mandó un oficio a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, con la finalidad de acelerar las medidas para garantizar la investigación del caso Qali Warma. En dicho documento enfatiza sobre la posible "maniobra" que podría representar la eventual designación de Demartini para esquivar las acusaciones en su contra. Además advirtió que los funcionarios acreditados ante el Vaticano obtienen inmunidad diplomática.

"Esto implicaría que no podría ser procesado, investigado ni detenido por las autoridades peruanas mientras ejerza el cargo y esté acreditado en el país receptor. Asimismo, sus propiedades no podrían ser allanadas, ni sus documentos incautados, ni sus comunicaciones intervenidas sin autorización del país receptor o del propio Estado peruano, lo que obstaculizaría la obtención de pruebas en su contra y afectaría el desarrollo de la investigación", mencionó.

Ministro Gustavo Adrianzén a favor de la eventual designación de Demartini en Vaticano

El Presidente de Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, sostiene que Demartini siempre fue un "trabajador leal" con la presidenta. Debido a esto, se decidió apartarlo del Midis en medio del escándalo relacionado con Qali Warma y la empresa Frigo Inca, con el objetivo de evitarle más complicaciones al Ejecutivo. Por su parte, Schialer asegura que no existe ningún obstáculo legal para que Demartini sea designado embajador del Perú ante la Santa Sede, y menciona que este proceso se llevará a cabo a través de los canales oficiales con la presidenta.

“No veo ningún impedimento legal para que el señor Demartini pueda ser nombrado como embajador del Perú esto es algo que los veremos con la presidenta por los canales oficiales”, aseveró.