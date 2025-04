José Domingo Pérez, suspendido fiscal, se pronunció ante la denuncia impuesta por Delia Espinoza, fiscal de la Nación, al jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC), Juan Fernández Jerí, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones.

En declaraciones exclusivas para La República, Pérez comentó sobre las declaraciones de Espinoza en el programa de este medio 'Bunker', conducido por Juliana Oxenford, sobre la autonomía de la ANC del Ministerio Público. Para él esta independencia no es sinónimo de impunidad para Fernández Jerí.

"La autonomía no se puede confundir con impunidad. El señor Fernández Jerí puede infringir la norma administrativa, que es competencia de la Junta Nacional de Justicia, pero también puede ir contra la norma penal y esa es competencia de la Fiscalía. El hecho que el señor Fernández Jerí, tenga autonomía, no significa que tenga privilegio de la impunidad para cometer delitos", declaró.

Sobre el trato de Fernández Jerí contra Domingo Pérez

Domingo Pérez señaló que la representante del Ministerio Público tenía previos conocimientos del accionar del jefe de la ANC que dificultaban el trabajo de los fiscales. Además de mencionar que Espinoza está reconociendo en la entrevista que Fernández Jerí cometió un abuso de autoridad en contra de él al negarle la entrada a la sede de la Fiscalía.

"La fiscal tenía conocimientos de las acciones de Fernández Jerí que dificultaba el trabajo de los fiscales. Tiene conocimiento de cómo ha sido el proceso por el cual a mí me han sacado del cargo (...) La señora fiscal de la Nación es la titular del Ministerio Público, es la representante y ella es la responsable de la defensa de los fiscales. Ella misma está reconociendo que lo que hizo el señor Fernández Jerí de no permitirme ingresar a la Fiscalía es un abuso de autoridad y recién lo está denunciando semanas después de que se hizo de conocimiento público el maltrato que sufrí", señaló.

Sobre las denuncias periodísticas en contra del jefe de la ANC

Pérez también se refirió a lo mencionado por Delia Espinoza, quien dijo que espera que los periodistas y medios de comunicación hagan entrega de las evidencias o indicios a la Fiscalía para iniciar investigaciones. Enfatizó que, hasta el momento, el Ministerio Público no ha tomado ninguna acción después de revelarse un audio donde Juan Fernández Jerí y el abogado de Fuerza Popular organizan un presunto complot para retirar a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato del caso 'Cócteles'.

"La señora fiscal de la Nación parece que no entiende que el Ministerio Público actúa de oficio y como ente encargado de la persecución del delito ella no puede pedirle al periodista que entregue las evidencias o los indicios, ella tiene que actuar de oficio. Desde el 5 de abril, que La República publica la transcripción de ese audio, ¿qué acciones ha tomado la Fiscalía de la Nación en relación con este hecho que lo involucra al señor Fernández Jerí con el abogado Christian Salas?", precisó.

Sobre su posible reincorporación al caso tras los 6 meses de suspensión.

Al consultarle sobre si la denuncia se trataría de un indicio que se le reincorporaría al caso como fiscal terminando sus seis meses de suspensión, José Domingo Pérez dijo que se trataría de una respuesta a la insatisfacción dentro del Ministerio Público por parte de varios fiscales que han sido retirados de casos que llevaban. Además, Peréz comentó que espera que la representante de la Fiscalía cumpla con la ley establecida.

"Hay una insatisfacción al interior del Ministerio Público, no soy el único caso de un fiscal que se encuentra en este momento apartado o suspendido de manera arbitraria, hay muchos fiscales que han sido suspendidos o apartados de sus funciones de esta manera de manera injusta (...). Lo que yo espero es que la fiscal de la Nación cumpla la ley, ya tiene una investigación penal contra el señor Fernández Jerí y ya tiene conocimiento de la conducta reiterada del señor. Entonces debe cumplir la ley como le es exigible a cualquier otro fiscal", detalló.

Sobre la libertad de expresión de los fiscales

Durante la entrevista, Delia Espinoza mencionó que los fiscales tienen total libertad de expresión para declarar sobre el proceso de sus investigaciones a los medios de comunicación. Sin embargo, Domingo Pérez desmiente esta declaración al recordar que se le abrió una investigación disciplinaria tras participar en una entrevista de ámbito jurídico en un portal digital de la misma naturaleza.

"Es falso, no nos permiten declarar. Hay un oficio en el cual me llaman la atención por haber dado una entrevista desde el ámbito jurídico en un portal jurídico y como consecuencia de ello la ANC me abre una investigación disciplinaria. Si la señora fiscal quiere cambiar su criterio en este momento es como consecuencia de que hay insatisfacción en el Ministerio Público. Es falso lo que ha dicho que los fiscales no tienen ningún impedimento para declarar. Nosotros desde el equipo especial durante los meses que hemos estado durante su gestión nos han prohibido en reiteradas ocasiones salir a los medios a declarar", finalizó.