Betssy Chávez protagoniza cruce de palabras con jueza Norma Carbajal: “Usted no es la fiscal”

Durante el juicio oral del 25 de abril que se lleva a cabo contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros Betssy Chávez y Aníbal Torres, la jueza a cargo Norma Carbajal tuvo preguntas sobre las contradicciones en la declaración del testigo Jesús Pérez Pérez, técnico de tercera de la Policía Nacional. Estos cuestionamientos hicieron que las defensas de los acusados le reclamaran que estaría tomando "un adelanto de opinión".

"Usted está haciendo la contradicción de una pregunta que he formulado y eso es cuestión de litigio de partes, no de los jueces, pues podría ser aclaratoria de los jueces. Ahí sí ya estaría habiendo un adelanto de opinión", precisó el abogado de Betssy Chávez a la jueza Carbajal.

Seguidamente, la exprimera ministra pidió la palabra para complementar lo expresado por su abogado. "Quiero que quede constancia que usted magistrada está tomando el rol del Ministerio Público y no me parece que sea la forma correcta de llevar esta audiencia".

Añadió: "Considero también que hemos presentado varios retrasos por parte del presidente Pedro Castillo porque usted tiene una acusación, de adelantar opinión. No me parece pertinente que usted ejerza de la forma en la que ha venido ejerciendo esta audiencia porque usted no es la fiscal".