José Domingo Pérez sobre jefe de la ANC del Ministerio Público, Fernández Jerí: “Hay varias denuncias contra él”

El suspendido fiscal José Domingo Pérez, denunció ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a Juan Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público por el presunto delito de cohecho pasivo específico tras presuntas irregularidades que comprometen la integridad y neutralidad de la función pública.

En declaraciones exclusivas para La República, Domingo Pérez comentó que presentó denuncia hecha el último 22 de abril en calidad de fiscal y ciudadano.

"El día de ayer yo me he presentado en el local de la Junta Nacional de Justicia en mi calidad, no solamente de fiscal titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios apartado preventivamente del cargo, sino también como ciudadano. En ese orden me he presentado al amparo de la propia Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia para presentar una denuncia administrativa disciplinaria contra Juan Antonio Fernández Jerí", comentó.

En ese marco, precisó que no es la única denuncia que se ha presentado contra Fernández Jerí ante la JNJ. "No hay que olvidar que ante la Junta Nacional de Justicia hay varias investigaciones disciplinarias que se están llevando a cabo en contra de dicha persona", sostuvo.

Respecto a la sanción en su contra, evidenció que esta se dio tras la revelación de un audio donde se involucra a Fernández Jerí y a Christian Salas, abogado de Fuerza Popular, hecha por La República el último 5 de abril. El presunto complot orquestado por Fernández y Salas logró concretarse, ya que poco después de la publicación fue apartado de su cargo de fiscal.

"Lo que yo he presentado es que como consecuencia de esa difusión de ese audio es que se termina materializando esa solicitud del abogado de Fuerza Popular. Porque se me aparta del cargo inmediatamente después que La República publica la transcripción de este audio, es decir, el día 7 de abril. Es en ese sentido de que lo que se está poniendo en conocimiento de la Junta a través de esta denuncia es el contubernio, la tratativa, todos estos actos que ha llevado el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, con el abogado del partido de Fuerza Popular", dijo.

Tras esta decisión, Domingo Pérez no puede continuar con los procesos contra el partido Fuerza Popular, su lideresa Keiko Fujimori y otros implicados en el proceso.

Sobre el papel de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en el caso

Al ser consultado por una posible impunidad por parte de la Fiscalía de la Nación, Pérez comentó que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tiene una investigación relacionada con la vinculación de Fernández Jerí en la separación del fiscal Rafael Vela, quien es mencionado en el audio como uno de los fiscales a los que se tendría que apartar del caso junto a Marita Barreto y el mismo Domingo Pérez.

Pérez señala que Espinoza debe adoptar medidas para evitar la reiteración del accionar de Juan Fernández Jerí. "Es una investigación que tiene varios ejes, en los cuales la Fiscalía de la Nación podría y debería adoptar medidas para evitar la reiteración de la conducta del señor Fernández Jerí", declaró.

El suspendido fiscal añadió que la fiscal de la Nación ha señalado que Fernández Jerí no tiene una condición de aforado para no le soliciten alguna medida cautelar que afecte a fiscales que siguen investigaciones de interés nacional.

"Acá quisiera agregar que en una reciente decisión de la Fiscal de la Nación ha señalado que el señor Fernández Jerí no tiene la condición de aforado, es decir, no tiene ninguna prerrogativa como para que no le puedan solicitar alguna medida cautelar para evitar que siga afectando a fiscales que vienen conociendo investigaciones bastante emblemáticas y de interés nacional", precisó.

Denuncia a Fernández Jerí podría ampliar la suspensión de Domingo Pérez

Por otro lado, señaló que no ve algún tipo de voluntad de reconsideración de la decisión arbitraria en su contra por la extensión de la suspensión por 3 meses más de la fiscal Marita Barreto, quien tiene esa condición desde octubre de 2024.

"Si a esto le sumamos los pronunciamientos que ha emitido dicha Autoridad Nacional de Control, señalando respaldo, o los funcionarios de dicha área señalando respaldo al jefe de dicha autoridad, y atendiendo además que el señor Juan Fernández Jerí aprueba estos reglamentos que no permiten una adecuada defensa ni garantía de los fiscales que en este momento están siendo investigados, a mí me queda claro de que hay una situación bastante adversa y perjudicial para los fiscales", sostuvo.

Además, el magistrado señaló que los cambios del reglamento hechos por el ANC, hace que los fiscales no tengan mecanismos para defenderse, convirtiéndose en una instrumento de separación inmediata de los casos que llevan.

"Esto significa que los fiscales han perdido una garantía que es importante para investigar casos de alta criminalidad, es decir, la estabilidad y permanencia en el cargo, que esa es una garantía fundamental que establece la Constitución Política del Estado y la Ley de Carrera Fiscal, es decir, que los fiscales no tengan temor a las represalias por su labor, por investigar y acusar contra personajes que pueden tener poder político o económico o de otra índole y que pueden buscar afectar la labor de los fiscales", finalizó.