Jaime Chincha sobre viaje al Vaticano de Dina Boluarte: El país literalmente arde en llamas, ¿y la señora se quiere ir?

En el reciente programa de 'Del hecho al dicho', Jaime Chincha, cuestionó la solicitud presentada por la presidenta Dina Boluarte para viajar a los funerales del papa Francisco ante el Congreso. Chincha señaló que ante la crisis de inseguridad que vive el país, lo que se necesita es que la gestión de Boluarte presente resultados ante la problemática y no que vaya a representarnos en el Vaticano.

"Hoy no más incendio en tienda de colchones el Cisne en Comas. Los trabajadores han denunciado que lo hicieron los extorsionadores. Así estamos, el país literalmente arda en llamas y la señora se va a ir. No es una situación normal, señora presidenta, este no es lamentablemente un país normal, en este momento no es normal. (...) Usted no debe ir, basta con una delegación, nos representan muy bien", comentó.

Chincha también criticó que el Congreso haya convocado rápidamente un pleno para llevar la votación del permiso de Boluarte, cuando anteriormente no mostraron esa 'rapidez' al momento de cuestionar las leyes contra la detención preliminar y delitos de flagrancia.

"Salguana, el presidente del Congreso, ha corrido como loco y ha citado a un pleno de urgencia, un pleno extraordinario para ver únicamente este tema. Me hace pensar que durante el verano este que acaba de pasar, el Congreso de la República durmió el sueño de los justos frente a la ley aprobada por ellos, observada por el Ejecutivo, sobre la flagrancia y la detención preliminar. (…) Se esperaba que el Congreso actuara con diligencia con esta misma diligencia, pero no. El Congreso se tomó sus vacaciones y no hizo nada", dijo.

El periodista comentó, además, las pocas probabilidades de aprobación del viaje a Vaticano solicitado por la mandataria, indicando que el hemiciclo se encuentra en campaña y no desea perder el favor de la población.

"Este congreso está en campaña, ya censuró a Santibáñez. Es altamente probable que por populismo y por campaña que no le den el permiso, lo cual la expondría a Boluarte aún más a un ridículo nacional", enfatizó.

Entrevista con el abogado ambientalista César Ipenza

El Tribunal Constitucional ha dispuesto, recientemente, ordenar al Estado que se abstenga de aprobar cualquier marco jurídico que exonere de responsabilidad penal, civil o administrativa a los mineros ilegales. Jaime Chincha entrevistó al abogado ambientalista César Ipenza para hablar del tema.

Ipenza comentó que una de las políticas que el Estado debería adoptar es que el gobierno nacional se encargue de controlar las plantas de procesamiento de minerales en las distintas regiones del país.

"Los minerales son procesados en algún lugar, en las plantas de beneficio. Estas plantas de beneficio deben ser controladas por el gobierno nacional y no por los gobiernos regionales. Debe haber mecanismos eficientes de trazabilidad como el registro de comercializadores y productores de oro", declaró Ipenza.