La vez que el papa Francisco denunció la corrupción en el Perú: "¿Qué pasa que cuando uno deja de ser presidente lo meten preso?

Todo sigue igual. Siete años después de la visita del papa Francisco al Perú —del 18 al 21 de enero de 2018—, la actual crisis política no ha cesado y los expresidentes enfrentan los mismos problemas judiciales: algunos están presos por casos de corrupción, otros cumplen prisión preventiva y mientras que algunos ya han fallecido. En uno de sus discursos, el máximo representante de la Iglesia católica denunció estos hechos y criticó duramente a la clase política: "¿Qué le pasa al Perú?".

"Y vuelvo a la política y hago una pregunta que no tengo una respuesta, pero la dicen ustedes: ¿Qué le pasa al Perú que cuando uno deja de ser presidente lo meten preso? Ollanta Humala está preso, Alberto Fujimori estuvo preso, Alan García está entro que no entro. ¿Qué pasa? Ustedes tienen que responder, pero a mí me llama la atención", reprobó el papa Francisco.

Papa Francisco criticó situación judicial de expresidentes

Tras el fallecimiento del sumo pontífice a sus 88 años, su trayectoria no será recordada por su labor con las personas más necesitadas y pobres del mundo, sino también por sus acusaciones al Perú. En una de sus intervenciones en el Arzobispado de Lima, calificó a los exmandatarios como "presos con rabia".

"La corrupción cuanto mal le hace a nuestros pueblos latinoamericanos y a las democracias de este bendito continente, ese virus social, un fenómeno que nos infecta todo", dijo.

Como se recuerda, el exjefe de Estado Alejandro Toledo fue condenado a 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad por delitos de colusión y lavado de activos por haber recibido coimas de la constructora Odebrecht por el caso de la carretera Interoceánica, mientras que Ollanta Humala fue sentenciado a 15 años por el mismo delito tras recibir aportes ilícitos de la empresa brasileña y Venezuela.

Por otro lado, Alan García se suicidó de un disparo cuando la Fiscalía fue a su domicilio a detenerlo preliminarmente en 2019. En septiembre del 2024, el exdictador Alberto Fujimori falleció en su domicilio tras haber sido indultado por una condena de 25 años por los crímenes de lesa humanidad por los casos de La Cantuta y Barrios Altos.

