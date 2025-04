César Acuña: JNE resuelve no sancionar al líder de APP por neutralidad electoral

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió no sancionar a César Acuña, líder del partido político Alianza para el Progreso (APP) y actual gobernador regional de La Libertad, por presuntamente infringir el principio de neutralidad que las autoridades deben mantener tras convocarse a las Elecciones Generales 2026.

El caso se abrió luego de que Acuña fuera captado bailando canciones de sus campañas políticas durante la inauguración de un colegio inicial en el distrito de La Esperanza, en Trujillo. Además de absolver al líder de APP, el JNE archivó el caso.

Tras enterarse de la noticia, César Acuña se pronunció, mostrándose satisfecho con la resolución. Aprovechando la ocasión, señaló que el hecho por el cual se le denunció fue un error, y que no iba contra las leyes electorales.

"Bueno, según me he enterado por los medios, si efectivamente el jurado ha evaluado y ha dicho que no hubo ninguna infracción contra la ley electoral. Espero que el jurado electoral a futuro, mientras dure este tema electoral, sea lo más imparcial posible. (...) Lo que denunciaron, lo que evaluaron fue un error en algo que no era, no iba contra la ley electoral", comentó.

Ante los cuestionamientos sobre si volvería a usar las canciones electorales de su partido durante inauguración de obras, Acuña señaló que no es él quien indica ponerlas, sino que son los ciudadanos de los lugares a donde se va quienes la ponen. Añadió que sí volvería a bailar en caso de que le pongan alguna canción que le guste.

"En primer lugar, yo no lo he utilizado, quien pone las canciones son los lugares donde yo voy. Si de aquí a una semana ponen esa canción tengo que bailar, y si me ponen la carta, tengo que bailar. Y si me ponen una canción que me encanta, lo voy a bailar lindo, siempre que lo pongan ellos, yo no", enfatizó.

Sobre si los encargados de poner las piezas musicales son personal del gobierno regional o militantes de APP, César Acuña señaló que nadie del partido o de su gestión coordinan la música que sonará durante los eventos, aclaró que de eso se encarga personas voluntarias de las instituciones, como en el caso del colegio inicial.

"Todos son instituciones, son obras, son colegios, son personas que voluntariamente ponen las canciones", dijo.

Sobre su candidatura a la presidencia

Sobre su posible candidatura al sillón presidencial, Acuña considera que hay mucho tiempo para analizar la posibilidad, además agregó que está contento en su puesto actual.

"Todavía hay mucho tiempo para analizarlo, porque estoy contento en la región, hay mucho que hacer", declaró.

Al consultarse cobre algunas pintas alusivas a su candidatura vistas en la carretera de la Panamericana Norte, señaló que se trata de carteles hechos por la emoción de los militantes de su partido de querer tenerlo como candidato.

"APP tiene más de 14 mil militantes, calculamos que para julio llegue al medio millón. Entenderán que ese medio millón de peruanos están emocionados, y la emoción es hacer una pinta pensando en abril del 2026 y quién no quisiera que el candidato sea el fundador".