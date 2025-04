Primer denunciante del Sodalicio fue el último peruano en reunirse y dialogar con el Papa Francisco: así fue su encuentro

Antes de partir a la eternidad este lunes 21 de abril, el papa Francisco se reunió en el Vaticano, en Roma, con José Enrique Escardó, el primer denunciante y víctima de los abusos sexuales, psicológicos y físicos perpetrados por el grupo religioso Sodalicio. Tras 12 años de haber asumido el papado, el sumo pontífice tuvo un encuentro en Italia con Escardó, quien luchó durante más de 25 años para ser escuchado y buscar justicia contra los responsables de estos delitos.

La audiencia privada, que tuvo lugar el 24 de enero de este año, fue parte del proceso de disolución que extinguió a los sodálites por los atropellos a menores ya mencionados. Escardó, quien es presidente de la Red de Sobrevivientes Perú y del Movimiento de Valientes Latinoamérica y el Caribe, se refirió a la salud de santo padre y aseguró que, en su momento, lo vio tranquilo.

"Estaba tranquilo, con las dificultades normales para pararse y moverse, pero muy atento y lúcido", dijo a La República tras su reunión en el Vaticano.

José Enrique Escardó se reunió con el papa Francisco

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Escardó se sinceró y resaltó que le entristece la muerte de Jorge Bergoglio (nombre del papa Francisco) y confesó que el máximo representante de la Iglesia Católica lo escuchó atentamente en su visita en el Vaticano. Sin embargo, también resaltó que, pese a que Bergoglio quería hacer las cosas bien, su entorno no era el más adecuado para acompañarlo en ese trabajo.

"Sí, me entristece la noticia. Lo conocí y me escuchó. Vi en él alguien que quería hacer las cosas en un entorno que no quería acompañarlo. Le faltó mucho y su visión personal sobre los abusos en la Iglesia católica, que cambió en el año 2018, no se tradujo en políticas estructurales. Eso le tocará al próximo papa y ahí estaré con la Red de Sobrevivientes Perú atento a que eso pase", comunicó José Enrique Escardó.

El legado del papa Francisco: la disolución del Sodalicio