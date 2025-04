Pedro Castillo al Senado: los partidos de izquierda que buscarían unirlo a sus filas

A diferencia de otros presidentes, Pedro Castillo no ha sido inhabilitado de ocupar cargos públicos. Foto: composición LR

El expresidente Pedro Castillo se encuentra cumpliendo 54 meses de prisión preventiva ordenada por el Poder Judicial, luego de que fuera detenido tras su fallido intento de cerrar el Congreso el 7 de diciembre de 2022, acción que fue calificada como un autogolpe de Estado. Castillo deberá permanecer en el penal de Barbadillo mientras continúan las investigaciones y juicios en su contra.

Sin embargo, la prisión preventiva en su contra no le impedirá que postule a un cargo público en las próximas elecciones 2026, pues de acuerdo con las recientes normas aprobadas por la Comisión de Constitución y Reglamento de Congreso, se establece que "están impedidas de postular a cargos de elección popular, las personas con sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso". Pedro Castillo no cumple con ninguna de estas características, pues aún no se ha dictado sentencia condenatoria en su contra.

Pedro Castillo al Senado

La República se comunicó con los congresistas Guillermo Bermejo, presidente del partido Voces del Pueblo, y Roberto Sánchez, presidente del partido Juntos por el Perú, para saber si han tenido conversaciones con "el profesor" o han pensado en unirlo a sus filas dentro de sus listas del Senado.

Si bien Bermejo precisó que no ve a Pedro Castillo desde la vez que lo visitó en el penal de Barbadillo, al inicio del Gobierno de Dina Boluarte, sí dijo que habría conversado con allegados al expresidente: "Lo hemos conversado con la gente del profesor, pero primero hemos hablado con los partidos inscritos para saber que le podemos ofrecer a los no inscritos. Nosotros estamos dispuestos a compartir la lista de diputados y de senadores, pero con partidos y personas que estén en la sintonía de nuestras banderas".

En otro momento de la conversación, recalcó que su partido no ha conversado directamente con las personas del partido de Castillo, Todo con el pueblo, pero no descartó que en las siguientes semanas se pacte el diálogo. "Esta semana que viene ya vamos a cerrar conversaciones con los partidos Juntos por el Perú, Nuevo Perú, Ahora Nación y Partido de los Trabajadores y Emprendedores, para ver si de verdad tienen disposición para iniciar el trámite de alianza electoral".

Por su parte, Roberto Sánchez, presidente del partido Juntos por el Perú, confirmó haber conversado con personas del partido de Pedro Castillo.

“Sí hemos tenido conversaciones políticas y creemos en la unidad del Castillismo, Antaurismo y Movimiento Popular de las regiones, frentes sindicales, ronderiles y de la izquierda provinciana”, afirmó.

Asimismo, describió a su agrupación política como un espacio de acogida para sectores que -según su visión- han sido marginados o criminalizados por el actual régimen.

"Es un espacio propio para los líderes 'ilegalizados' como los etnonacionalistas Antauristas, los encarcelados abusivamente y sin debido proceso como Pedro Castillo, los procesados y perseguidos por las protestas luego del 7 de diciembre, los líderes quechuas, aymaras y amazónicos y otros sectores populares como los transportistas, mineros artesanales y todas las masas regionales excluidas por este régimen", finalizó.

Pedro Castillo blindado por el Congreso

A diferencia de los expresidentes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, quienes ya fueron inhabilitados por el Congreso para ocupar cargos públicos, no pasa lo mismo con Pedro Castillo, quien aún mantiene sus derechos políticos intactos, a pesar de las múltiples acusaciones en su contra. Esto se debe a que el proceso de inhabilitación requiere una denuncia constitucional aprobada por el Parlamento, la cual aún no ha ocurrido.

En marzo de 2025, el congresista Alejandro Cavero presentó una denuncia constitucional contra Castillo por presuntas infracciones a la Constitución y la comisión de los delitos de rebelión y conspiración, buscando inhabilitarlo por 10 años para ejercer cualquier cargo público. Sin embargo, este proceso aún está en trámite y no se ha concretado la inhabilitación.​

Mientras tanto, Castillo permanece en prisión preventiva desde diciembre de 2022, cumpliendo una medida inicial de 18 meses, la cual fue ampliada por 36 meses adicionales, sumando un total de 54 meses de detención preventiva mientras se desarrollan los procesos judiciales en su contra.​