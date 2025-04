Rafael Vela alerta que la ANC del Ministerio Público podría suspenderlo: “Es inminente”

El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, no descarta que pueda ser suspendido nuevamente por Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Si bien, no tendría razones para apartarlo temporalmente del cargo, podría hacerlo de forma irregular para evitar que continúe con casos muy relevantes como el de Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Ecoteva, explicó Vela Barba.

"Yo creo que es inminente que Fernández Jerí me suspenda de nuevo del cargo. A él no le importa nada. Yo ahorita tengo que ver la apelación de Ollanta Humala y Nadine Heredia; la apelación de Alejandro Toledo; el caso Ecoteva, que debo cerrar en menos de un mes; va a sentenciarse el caso Metro de Lima y Martín Vizcarra. Yo veo todo eso. Es vital (para él) retirarme de ahí. Es muy posible (que me suspendan)", alertó.

Rafael Vela: "Fernández Jerí quiere evitar que postule como fiscal supremo"

Asimismo, de acuerdo con Vela, otro de los motivos de Fernández Jerí para suspenderlo sería evitar que postule a la plaza de fiscal supremo que quedó vacía con la salida de Patricia Benavides.

"Se acaba de abrir un concurso publico para cubrir la plaza que dejó la señora Patricia Benavides como fiscal de la Nación y yo soy candidato a ser fiscal supremo. Ahí viene la pugna interna para que yo no postule. Si me empapelan con investigaciones administrativas y penales entonces cómo yo voy a aspirar a ascender. Estoy empapelado hasta las orejas. ¿Y de dónde viene el empapelamiento? De mi propia institución, de la Fiscalía", refirió.

En ese contexto, recordó que anteriormente ya ha sido suspendido "injustamente" por Fernández Jerí y tuvo que acudir a una instancia superior para revocar ello. "La Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima me reincorporó en mi función como coordinador del Equipo Especial Lava Jato", expresó.

Debido a esa orden, explicó que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, desistiría de retirarlo del cardo de fiscal coordinador. "Si ella me retira estaría violando el mandato judicial así que entiendo que por eso no lo hace, no porque no le sea incómodo", dijo.

Fernández Jerí y su "táctica" para suspender fiscales

Respecto al caso de su colega Domingo Pérez, Vela enumeró tres consecuencias que afectarían casos emblemáticos. "El fiscal Pérez ya no puede participar de la reformulación la acusación fiscal contra Keiko Fujimori; ya no puede participar de los alegatos del caso Metro de Lima, donde están implicados miembros del APRA; no podrá participar del juicio de Susana Villarán. Hay una afectación directa a su despacho porque él operaba justo en esta coyuntura", indicó.

En ese marco, comunicó cuál es "la táctica de Fernández Jerí y de la ANC" para deshacerse de fiscales que les son incómodos.

Para ello, precisó que la única institución que puede destituir a un fiscal es la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Ante ello, la ANC de la Fiscalía habría implementado una "estrategia" para lograr la salida de determinados magistrados.

"Lo que buscan es asfixiar. ¿Cómo te asfixian? Te asfixian con una suspensión. Queda perjudicado económicamente porque pierdes tu salario, tu seguro de salud, pierdes todo y, automáticamente a ello, te generan procesos penales, hay campañas mediáticas intensas para desacreditar tu honorabilidad y funcionalidad como fiscal. Todo eso se junta para que no vuelvas al trabajo durante un tiempo prolongado y te veas obligado a renunciar. Les es mucho más viable esta estrategia a de afectación. Te afecta mucho más Fernández Jerí que la propia Junta después de un proceso largo", argumentó.