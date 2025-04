Gustavo Adrianzén se incomoda con periodista que le preguntó por Otárola: "No te voy a responder, cambia de pregunta"

Durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Ministros, una periodista de RPP le preguntó a Gustavo Adrianzén sobre las recientes declaraciones que brindó Alberto Otárola durante la Comisión de Fiscalización del Congreso, en donde califica al primer ministro como "vocero de crimen organizado".

"No te voy a responder, cambia de pregunta", se le escucha decir a Adrianzén tras escuchar el nombre de Alberto Otárola. Aunque la periodista aún no formulaba su consulta, él respondió de forma prepotente que no hablaría del exprimer ministro.

¿Qué más dijo Alberto Otárola sobre Gustavo Adrianzén?

El exprimer ministro fue citado a la Comisión de Fiscalización para que responda sobre la cirugía de la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, durante sus declaraciones no dudó en calificar a Gustavo Adrianzén como vocero del crimen organizado, luego de que este saliera a respaldar la denuncia de Zamir Villaverde.

"El presidente del Consejo de Ministros que debería ser el portavoz autorizado del Gobierno se dirige a todo el país como portavoz de Zamir Villaverde para repetir las denuncias calumniosas de Villaverde, se ha convertido en el vocero de crimen organizado y no puede seguir en el cargo", dijo Alberto Otárola, quien también denunció que el Poder Ejecutivo le estaría realizando reglaje y seguimiento ilegal tras salir del cargo.

"Desde el día uno de mi salida se me ha realizado un reglaje y seguimiento ilegales (..) He recibido información de mis vecinos y clientes de mi estudio jurídico, además de policías y agentes de inteligencia, quienes me informan que el Gobierno ha dispuesto un seguimiento a mis actividades y se busque información mía y de mis familiares", precisó.