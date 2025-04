Alberto Otárola sobre Gustavo Adrianzén: "Actúa como vocero de crimen organizado"

El exprimer ministro, Alberto Otárola, se presentó en la Comisión de Fiscalización, para responder por las cirugías de Dina Boluarte. Sin embargo, durante su presentación no dudó en cuestionar al actual presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y calificarlo como vocero de crimen organizado, luego de que este saliera a respaldar la denuncia de Zamir Villarverde.

"El presidente del Consejo de Ministros que debería ser el portavoz autorizado del Gobierno se dirige a todo el país como portavoz de Zamir Villaverde para repetir las denuncias calumniosas de Villaverde, se ha convertido en el vocero de crimen organizado y no puede seguir en el cargo", dijo Alberto Otárola, quien denunció que el Poder Ejecutivo le realiza reglaje y seguimiento ilegal tras salir del cargo.

"Desde el día uno de mi salida se me ha realizado un reglaje y seguimiento ilegales (..) He recibido información de mis vecinos y clientes de mi estudio jurídico, además de policías y agentes de inteligencia, quienes me informan que el Gobierno ha dispuesto un seguimiento a mis actividades y se busque información mía y de mis familiares", añadió Otárola.

En esa crítica, el exministro dijo que su situación es "gravísima" y exhortó a que el Congreso en situaciones similar a censurado a los ministros tomando como referencia la salida de Pedro Cateriano en el 2015.

De esta manera, también indicó que la persecución en su contra responde a la denuncia que le realizó Zamir Villaverde por organización criminal, pues consideró que, desde esa denuncia se registran varias acciones arbitrarias en su contra.

Alberto Otárola y su respuesta por la cirugía de Dina Boluarte

Alberto Otárola confirmó que la presidenta Dina Boluarte no informó a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre su intervención quirúrgica del 29 de junio de 2023. En la Comisión de Fiscalización también indicó que se debe investigar si existió incapacidad moral tras las intervenciones de la jefa de Estado.

"Si se acredita que hay una incapacidad temporal lo tuvo que haber comunicado al presidente del Congreso para que este asuma sus funciones (..) Este es el tema clave que se tiene que investigar en la Comisión de Fiscalización", dijo Otárola.

En otro momento señaló el extitular de la PCM informó que Boluarte participó en una sesión del Consejo de Ministros, el pasado 5 de julio de 2023; si embargo, la jefa de Estado no prendió la cámara de su PC en sus intervenciones.

Alberto Otárola precisó que no tenía conocimiento de las intervenciones quirúrgicas de Dina Boluarte. En ese sentido, dijo que, desde su posición, si le recomendaba que presente su solicitud por incapacidad temporal.

"Si se me hubiera informado de dicha intervención, yo le hubiera aconsejado a la presidenta Dina Boluarte que presente su pedido de incapacidad temporal ante el Congreso", apuntó.

La sesión de la Comisión de Fiscalización terminó con la aprobación del informe preliminar que recomienda suspender a Dina Boluarte por presunto abandono del cargo. La iniciativa obtuvo 12 votos a favor y uno en contra.