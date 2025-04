Testigo protegido sobre Andrea Vidal y sus amigas: "Una de ellas le prestaba servicios al expresidente del Congreso"

“La red de prostitución era manejada por Jorge Torres Saravia para el beneficio de los mismos congresistas (…) Solo él sabe a quiénes les dio los servicios de las señoritas”, esto dijo Ángel Chanta, periodista que investigó los privilegios que tenía Andrea Vidal junto con sus amigas Isabel Cajo y Alexandra Gil, cuando laboraron en la oficina Legal y Constitución del Parlamento.

Para el periodista, sí hubo una presunta red de prostitución que era liderada por Torres Saravia y que era de conocimiento de los congresistas; por eso las comisiones del Parlamento no investigan el caso.

“Se afianza más porque la primera comisión se rehusó a investigar el caso, y hay otra comisión que no dijo nada. Ya pasaron cuatro meses y esto ha quedado en stand by. En la Fiscalía, la investigación cada vez va más lenta”, añadió Ángel Chanta en el programa Evidencia Oculta.

De acuerdo con la información que recogió este medio por parte de un testigo protegido, Vidal, junto con sus amigas, fueron contratadas para ejercer la prostitución. Incluso relata que de ese grupo había una que atendía a un expresidente del Congreso.

“Ellas han sido contratadas como personas del bajo oficio (…) que se van y se acuestan con algunas personas por algún beneficio (…) Sé que una de ellas le prestaba servicios al expresidente del Congreso”, dijo el testigo protegido.

Sobre ello, el periodista Chanta sostiene que en la Presidencia del Congreso hay un cuarto amoblado en el que se ejercía la prostitución a cambio de votos y favores políticos.

“Era la propia Andrea Vidal la coordinadora logística y puente entre Jorge Torres, Isabel Cajo, Alexandra Gil y otras dos chicas que eran protegidas por los jefes del Congreso”, detalla la investigación del programa.

Andrea Vidal y sus beneficios en el Congreso

Las licencias médicas que aprobaba el Congreso a favor de Andrea Vidal eran uno de los beneficios que ella mantenía. El 12 de febrero de 2024, Vidal pidió licencia por su estado de salud; sin embargo, Migraciones reportó su salida del Perú durante esas fechas. El destino fue España.

Otro beneficio se evidencia cuando Jorge Torres justificaba su ausencia y pedía al nuevo jefe de la oficina Legal y Constitución permiso para que Vidal no fuera a trabajar al Congreso.

A ello se suma que Vidal y sus amigas marcaban horario de entrada y salida del Legislativo, pero no paraban en sus áreas.

Andrea Vidal: novio de abogado lo agredía de manera física y psicológica

Isabel Cajo reveló que la víctima había decidido terminar la relación sentimental con su novio, Rodrigo Falcón Cortavarría. Uno de los motivos era el maltrato físico y psicológico.

Durante el interrogatorio, Isabel Cajo aseguró ante la Policía que, un mes antes del crimen, Andrea Vidal le confesó que iba a concluir su vínculo con Rodrigo Falcón porque la había golpeado.

“Andrea me llama y me dice que ya no iba a regresar con Rodrigo, puesto que la noche anterior este le había forcejeado y me dio a entender que la había golpeado”, relató Isabel Cajo, según informó el programa Evidencia Oculta de América TV.

“Rodrigo (Falcón) era muy territorial con Andrea. A mi perspectiva, no era estable, porque terminaban y volvían. Al inicio parecía que estaban bien, pero al transcurrir del tiempo ya no parecía sano, porque terminan y luego regresaban a la semana o al día siguiente, yo noté que esa relación ya era tóxica”, añade Isabel Cajo ante la PNP.