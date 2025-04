Chats de novio de Andrea Vidal dan giro a caso de red en el Congreso

Isabel Cajo Salvador, amiga de la exasesora de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso Andrea Vidal Gómez, asesinada a balazos el pasado 10 de diciembre, reveló que la víctima había decidido terminar la relación sentimental con su novio, Rodrigo Falcón Cortavarría. Vidal le confió a Cajo que Falcón con frecuencia la maltrataba física y psicológicamente.

Durante el interrogatorio, Isabel Cajo aseguró ante la policía que, un mes antes del crimen, Andrea Vidal le confesó que iba a concluir su vínculo con Rodrigo Falcón porque la había golpeado.

“Andrea me llama y me dice que ya no iba a regresar con Rodrigo, puesto que la noche anterior este le había forcejeado y me dio a entender que la había golpeado”, relató Isabel Cajo, según informó el programa ‘Evidencia oculta’ de América TV.

En calidad de testigo, Isabel Cajo manifestó que Rodrigo Falcón era muy posesivo y controlador con Andrea Vidal y que constantemente le protagonizaba escenas de celos delante de sus amigos.

“Rodrigo (Falcón) era muy territorial con Andrea. A mi perspectiva, no era estable, porque terminaban y volvían. Al inicio parecía que estaban bien, pero al transcurrir del tiempo ya no parecía sano, porque terminan y luego regresaban a la semana o al día siguiente, yo noté que esa relación ya era tóxica”, narró Isabel Cajo a la policía.

La amiga de la exasesora parlamentaria indicó a la policía que el día que asesinaron a Andrea, Rodrigo Falcón se mostró en todo momento callado y que ni siquiera lloraba por la muerte de su novia.

“Lo vi normal, y eso era algo que comenté a Alexandra, porque al menos yo estaba que me desmayaba del llanto, pero él (Rodrigo) no lloraba, lo veía preocupado”, narró Isabel Cajo, según las declaraciones obtenidas por ‘Evidencia oculta’.

La noche del martes 10 de diciembre, dos sicarios a bordo de dos motocicletas abrieron fuego hacia el taxi donde viajaba Andrea Vidal, con lo que falleció en el acto el chofer de nacionalidad venezolana José Vargas Briceño.

El hecho se registró a las 9 p.m. en el cruce de las avenidas San Ignacio y Santa Catalina, en La Victoria. En un primer momento, todo indicaba que el objetivo de los sicarios era el ciudadano venezolano José Vargas, por un tema de extorsión, pero rápidamente fue desmentida por los familiares del conductor.

Incluso el Congreso, mediante un comunicado, respaldó la teoría de la extorsión. Pero esta fue desbaratada por la División de Investigación de Homicidios, estableciendo que el objetivo era Andrea Vidal.

En esa oportunidad, Rodrigo Falcón manifestó a la policía que mantenía una relación muy buena con su novia Andrea Vidal y contó detalles de lo que hicieron juntos horas antes del fatídico día 10 de diciembre.

Sin embargo, Rodrigo Falcón no estaba diciendo toda la verdad, ya que durante las investigaciones la policía halló en el teléfono que ambos compartían conversaciones de alto calibre y de tono sexual, en las que Rodrigo sabía de las actividades que realizaba Andrea como dama de compañía con clientes exclusivos.

Todo era parte de una “broma sexual”

La policía encontró en el teléfono personal de Andrea Vidal —el mismo que era compartido con Rodrigo Falcón— conversaciones con un tal Germán, con quien la exasesora parlamentaria mantenía una relación sexual.

● “Ay, amor, no me lo bajes, a él (Germán). Lo he visto una vez”, le dice Andrea a Rodrigo,

● “Quiero que te deje bien abierta, llevas el dildo para que te lo meta a la vez”, le responde Rodrigo.

● En su defensa, Rodrigo Falcón dijo a la policía que esas conversaciones se trataba de una broma sexual que ambos sostenían como pareja. Está pendiente la identificación de Germán