Vladimir Cerrón, el prófugo fundador de Perú Libre que se aferra a la posibilidad de ser presidente

Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y prófugo de la justicia, sigue apostando por un regreso al primer plano político con miras a las elecciones generales de 2026. Su aspiración presidencial, sin embargo, está condicionada al rumbo que tomen las decisiones del Tribunal Constitucional (TC) y a que las alianzas que se formen en la izquierda no le resten votos.

En las últimas semanas, el TC ha favorecido a Cerrón al anular condenas en su contra por los casos “Aeródromo Wanka” y “La Oroya”. Está pendiente el caso “Los Dinámicos del Centro”, una investigación por presunta organización criminal y corrupción en el Gobierno Regional de Junín, por el que la Fiscalía pidió 24 meses de prisión preventiva.

"El candidato, único y natural como líder de izquierda, es Vladimir Cerrón”, aseguró la congresista Kelly Portalatino, quien el año pasado dijo sentirse halagada por unos audios del 2022 en los que el líder de su partido tenía expresiones cariñosas hacia ella.

La legisladora señaló que una posible división en la izquierda no sería amenaza para los miembros de la bancada perulibrista. “No creo que se divida, hay izquierdas con un solo objetivo: hacer cambios estructurales en el país. Se tienen que unir, vencer a la derecha”, dijo, insistiendo en la candidatura de Cerrón”.

En esa misma línea, opina el congresista Isaac Mita. Descartó una posible fragmentación en la izquierda, afirmando que Perú Libre tiene una estructura bien formada. Acotó que la candidatura de Cerrón será definida al interior del partido. “Es nuestro candidato nato, tiene todo el derecho de postular. En la Asamblea Nacional veremos lo que decida”, dijo.

Waldemar Cerrón, coincidió con sus colegas: “Él ya ha declarado. Mientras no exista una decisión en el partido, hay que seguir trabajando, no se descarta ni se afirma. La izquierda es única. No se afirma, ni se niega, sino todo lo contrario”.

Vladimir Cerrón: no buscan alianzas con otras agrupaciones

Por el momento no se vislumbra alianza alguna con otro partido. Portalatino rechazó que la alianza entre Veronika Mendoza y Alfonso López Chau sea competencia para Perú Libre. “No lo vemos como oponente, él tendrá su postura, pero no hay un oponente como el doctor Vladimir Cerrón”, sostuvo.

Sus declaraciones van en el mismo sentido de Vladimir Cerrón, quien ha indicado que la plancha presidencial será elegida dentro del mismo partido y no desde un “conclave cerrado”, descartando así alianzas entre Perú Libre y otros partidos.

“Nosotros hemos tenido una mala experiencia de estar eligiendo fórmulas presidenciales en un cónclave cerrado. En este caso y con autocrítica del partido electo por la fórmula presidencial, que luego nos traicionara y hoy gobierna con la derecha. Creo que el partido ha aprendido una lección”, declaró el líder de Perú Libre en una entrevista a un medio local.

El politólogo y profesor de Ciencias Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Alejandro Mejía, duda que una candidatura de Cerrón tenga éxito.

“Cerrón postularía con Perú Libre, cuyo desastroso desempeño como gobierno y en el Parlamento (aliado al Fujimorismo) es algo que ha socavado cualquier apoyo por parte del electorado. Por otro lado, con tantas candidaturas y alianzas que se van a formar en los próximos meses, el voto de izquierda va a seguir fragmentado y difícilmente se orientarán hacia una posible candidatura de Cerrón”, comentó.

Tras la convocatoria a comicios que hizo la presidenta Dina Boluarte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó que el 12 de abril es la fecha límite para la inscripción de partidos. Y de acuerdo con el cronograma electoral, Perú Libre tiene plazo hasta el 2 de agosto para presentar su precandidatura ante el Jurado Nacional de Elecciones.

El jueves 3 de abril, el sistema de justicia revocó la presión preventiva contra Cerrón por el caso Antalsis, pero el líder de Perú Libre espera de que el Poder Judicial anule el pedido de 36 meses de prisión preventiva que pesa en su contra por el caso Dinámicos del Centro. Mientras tanto, seguirá prófugo, pero siempre activo en sus redes sociales.